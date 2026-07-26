Miközben a Forma-1 mezőnye a Magyar Nagydíj vasárnapi futamára készül (15:00, tv: M4 Sport), addig a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) bejelentette: Malajziában rendezik meg a korrábban elmaradt F1-es Bahreini Nagydíjat. Mint ismert, az áprilisi versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték. Bár úgy volt, a versenyt október 4-én a helyszínen pótolják, a döntéshozók választása inkább Sepangra esett.

A Forma-1 mezőnye jelenleg a Magyar Nagydíjon vesz részt, de októberben Sepangban áll rajthoz

Fotó: Mirkó István

Malájziában rendezik a Forma-1-es Bahreini Nagydíjat

Malajziában 9 év szünet után rendeznek ismét Forma-1-es versenyt – hivatalosan viszont Bahreini Nagydíjnak nevezik majd. Mivel a közel-keleti helyzet továbbra is bizonytalan, és az FIA nem szeretné csökkenteni a 2026-os futamok számát, október 2. és 4. között Sepangban áll majd rajthoz a mezőny.

Ez a megállapodás a Forma–1, az FIA, valamint Bahrein és Malajzia kormánya között lehetővé teszi, hogy a Forma–1 megtartson egy nagydíjat, amire amúgy nem kerülhetett volna sor

– jelentette be közleményében az F1, miközben a pilóták már gőzerővel a Magyar Nagydíj vasárnapi futamára készültek.

Stefano Domenicali ügyvezető igazgató szerint a sport újfent megmutatta, hogy képes alkalmazkodni, megoldásokat találni, megvalósítani és izgalmas pillanatokat teremteni mindenki számára, aki követi a sorozatot. Hozzátette, amellett, hogy a Forma-1-es versenynaptár teljes marad, a mezőny visszatér egy nagyszerű pályára.

Malajzia egy hihetetlen ország, és Sepang különleges helyet foglal el a Forma–1 történelmében

– fogalmazott Stefano Domenicali.