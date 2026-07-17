Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája március közepe és június eleje között sorozatban öt Forma–1-es futamot nyert. A Monacói Nagydíjon aratott győzelme után már 66 pontos előnnyel vezette a világbajnoki pontversenyt a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton előtt.
A 19 éves pilóta azonban az elmúlt három futamon mindössze egyszer szerzett pontot. Eközben Hamilton megszerezte első győzelmét a Ferrari színeiben, a brit George Russell nyerni tudott a Red Bull Ringen, míg a legutóbbi, silverstone-i futamon a monacói Charles Leclerc diadalmaskodott. Ennek következtében jelentősen szorosabbá vált a világbajnoki pontverseny.
Antonelli idiótának nevezte Sainzot a Forma–1-es szabadedzésen
A Forma–1-es Belga Nagydíj első szabadedzésére úgy érkeztek meg a versenyzők, hogy Antonelli előnye már mindössze 25 pontra csökkent mercedeses csapattársával szemben, míg Hamiltont 32 ponttal előzte meg az összetettben.
Az idei szezon világbajnoki küzdelme elsősorban erről a hármasról szól, a spái hétvége azonban Max Verstappen miatt is nagy figyelmet kapott. Újra felerősödtek ugyanis azok a pletykák, amelyek szerint a négyszeres világbajnok holland pilóta távozhat a Red Bulltól – legutóbb éppen a McLarennel hozták kapcsolatba.
A péntek kora délutáni szabadedzésen George Russell kezdett először panaszkodni. A Mercedes brit pilótájának a tapadással akadtak problémái: arról számolt be, hogy mind a négy kereke csúszik, és nem érzi komfortosan magát a W17-es volánja mögött.
A legnagyobb feltűnést a vb-címvédő Lando Norris keltette, aki a gyakorlás elején a McLaren hátsó részére szerelt aerodinamikai mérőrácsokkal teljesített néhány kört, miközben csapata fontos adatokat gyűjtött.
Ezt követően Antonelli összetűzésbe került Carlos Sainzzal. A világbajnoki éllovas nemes egyszerűséggel idiótának nevezte a Williams spanyol pilótáját, miután Sainz feltartotta őt a középső szektorban.
A Williams versenyzője ráadásul áthajtott a bokszbejárat vonalán, ám végül nem hajtott be a garázsba, hanem folytatta a körét. Emiatt várhatóan figyelmeztetésre vagy pénzbírságra számíthat.
Az első gyakorláson az Aston Martin ismét megmutatta idei gyenge formáját. Huszonegy perccel a leintés előtt Verstappen állt az élen 1:47.070-es idővel, miközben Lance Stroll és a Fernando Alonsót helyettesítő Jak Crawford a mezőny végén helyezkedett el. Stroll az 1:53-as tartományban volt, Crawford pedig az 1:54.560-as idejével kieső lett volna a 107%-os szabály alapján.
- A 107 százalékos szabály egy időmérős előírás, amely kimondja, hogy a versenyzőknek a kvalifikáció első szakaszában (Q1) olyan időt kell elérniük, amely nem haladja meg a leggyorsabb köridő 107 százalékát.
Az Aston Martin délutánját végül Lance Stroll tette teljessé: a kanadai pilóta három perccel a leintés előtt kicsúszott a pályáról, és leszakította autója orrára szerelt kameraburkolatát.
A szabadedzést végül a Red Bulltól való esetleges távozásával kapcsolatban is emlegetett Max Verstappen nyerte. A képzeletbeli dobogó második és harmadik fokára a Ferrari két pilótája, Lewis Hamilton és Charles Leclerc állhatott fel.
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