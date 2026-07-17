Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája március közepe és június eleje között sorozatban öt Forma–1-es futamot nyert. A Monacói Nagydíjon aratott győzelme után már 66 pontos előnnyel vezette a világbajnoki pontversenyt a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton előtt.

Charles Leclerc először nyert Forma–1-es futamot az idei szezonban

Fotó: Andrej Isakovic / AFP

A 19 éves pilóta azonban az elmúlt három futamon mindössze egyszer szerzett pontot. Eközben Hamilton megszerezte első győzelmét a Ferrari színeiben, a brit George Russell nyerni tudott a Red Bull Ringen, míg a legutóbbi, silverstone-i futamon a monacói Charles Leclerc diadalmaskodott. Ennek következtében jelentősen szorosabbá vált a világbajnoki pontverseny.

Antonelli idiótának nevezte Sainzot a Forma–1-es szabadedzésen

A Forma–1-es Belga Nagydíj első szabadedzésére úgy érkeztek meg a versenyzők, hogy Antonelli előnye már mindössze 25 pontra csökkent mercedeses csapattársával szemben, míg Hamiltont 32 ponttal előzte meg az összetettben.

Az idei szezon világbajnoki küzdelme elsősorban erről a hármasról szól, a spái hétvége azonban Max Verstappen miatt is nagy figyelmet kapott. Újra felerősödtek ugyanis azok a pletykák, amelyek szerint a négyszeres világbajnok holland pilóta távozhat a Red Bulltól – legutóbb éppen a McLarennel hozták kapcsolatba.

A péntek kora délutáni szabadedzésen George Russell kezdett először panaszkodni. A Mercedes brit pilótájának a tapadással akadtak problémái: arról számolt be, hogy mind a négy kereke csúszik, és nem érzi komfortosan magát a W17-es volánja mögött.

A legnagyobb feltűnést a vb-címvédő Lando Norris keltette, aki a gyakorlás elején a McLaren hátsó részére szerelt aerodinamikai mérőrácsokkal teljesített néhány kört, miközben csapata fontos adatokat gyűjtött.

Lando Norris has been circulating with aero rakes at the rear of his McLaren early in FP1 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/QY2agk6wZz — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

Ezt követően Antonelli összetűzésbe került Carlos Sainzzal. A világbajnoki éllovas nemes egyszerűséggel idiótának nevezte a Williams spanyol pilótáját, miután Sainz feltartotta őt a középső szektorban.

A Williams versenyzője ráadásul áthajtott a bokszbejárat vonalán, ám végül nem hajtott be a garázsba, hanem folytatta a körét. Emiatt várhatóan figyelmeztetésre vagy pénzbírságra számíthat.