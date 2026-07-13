Az új, rendkívül összetett motorszabályok bevezetése előtt a sportszabályzat B8.2.2-es cikkelyét kiegészítették a B8.2.3-as ponttal. Ez kimondja, hogy a 2026-os Forma–1-es szezonban minden versenyző számára az erőforrás valamennyi fő alkatrészéből egy-egy további példány áll rendelkezésre.

2028 végéig maradnak a könnyített motorszabályok a Forma–1-ben

Fotó: Peter Powell/AFP

A módosítás az alábbi elemeket érinti:

belső égésű motor (ICE);

turbófeltöltő;

MGU-K;

energiatároló (akkumulátor);

vezérlőelektronika (PU-CE – Power Unit Control Electronics);

segédberendezések (PU-ANC – Power Unit Auxiliary Components).

Korábban egy versenyző egy szezon során három belső égésű motort és három turbófeltöltőt használhatott fel, míg az MGU-K-ból, az energiatárolóból és a vezérlőelektronikából két-két darab állt rendelkezésre. A segédberendezésekből (PU-ANC) öt példány használata volt engedélyezett.

Az FIA váratlanul módosította a Forma–1-es motorszabályokat

A B8.2.3-as cikkely bevezetésével az engedélyezett mennyiségek a következőképpen módosultak:

4 belső égésű motor;

4 turbófeltöltő;

3 MGU-K;

3 energiatároló;

3 vezérlőelektronika;

6 segédberendezés.

Emellett a versenyzők továbbra is négy kipufogórendszert használhatnak fel egy idény során.

A RacingNews365 beszámolója szerint az eredeti tervek alapján 2027-től visszatértek volna a korábbi, szigorúbb kvótákhoz. Az FIA azonban végül úgy döntött, hogy további két évig fenntartja a magasabb alkatrészkeretet.

A döntés hátterében az áll, hogy a 2027-es és a 2028-as erőforrások műszaki koncepciója is módosul. A teljesítménymegosztás az eddigi 50–50 százalékos arány helyett várhatóan 60–40 százalékra változik a belső égésű motor javára.

Mivel erről a módosításról csak idén májusban született döntés, a gyártók fejlesztési ideje jelentősen lerövidült, ami növelheti a megbízhatósági problémák kockázatát. Az FIA ezért indokoltnak látta a megnövelt alkatrészkeret fenntartását, ezzel is csökkentve a motorgyártókra nehezedő terheket, valamint a várható rajtbüntetések számát.

Amennyiben egy versenyző még így is túllépi az engedélyezett darabszámot, az első többletalkatrész használatáért 10 rajthelyes büntetés jár, míg minden további, azonos típusú komponens bevetése újabb 5 rajthelyes hátrasorolást von maga után.