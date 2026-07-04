A Forma–1-es Brit Nagydíj sprintfutamos hétvégéjén a versenyzőknek mindössze egy szabadedzés állt rendelkezésükre Silverstone-ban, ahol a Ferrari színeiben versenyző Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak. A hazai közönség előtt szereplő hétszeres világbajnok már pénteken jelezte kiváló formáját, megelőzve a világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonellit, valamint ferraris csapattársát, Charles Leclerc-t.
Hamilton lendülete a sprintidőmérőn is kitartott: az SQ1 és az SQ2 legjobb idejét is ő futotta, majd a döntő szakaszban mindössze 11 ezredmásodperccel előzte meg Antonellit, megszerezve a sprintfutam pole pozícióját.
Antonelli nyerte a Forma–1-es Brit Nagydíj időmérőjét
Az időmérő után a brit versenyző kiemelte, hogy remekül érezte magát az autóban, és dicsérte a Ferrari munkáját, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy rendkívül szoros a mezőny.
A szombati, 17 körös sprintfutamon Hamilton jól rajtolt, és az első körökben sikeresen tartotta maga mögött Antonellit. A Mercedes fiatal olasz pilótája azonban folyamatos nyomás alatt tartotta riválisát, majd a 9. körben átvette a vezetést és végül több mint két másodperccel nyerte meg pályafutása első sprintfutamát. Hamilton a második helyen ért célba, míg a dobogó harmadik fokára Lando Norris állhatott fel. A további pontszerző helyeken George Russell, Charles Leclerc és Max Verstappen zárták a sprintet.
A silverstone-i hétvége eddigi eseményei alapján a Ferrari versenyképessége jelentősen javult, Hamilton pedig ismét a futamgyőzelem egyik esélyesének bizonyult. Ugyanakkor Antonelli a sprintfutamon aratott sikerével tovább erősítette vezető pozícióját a világbajnoki pontversenyben.
A szombati időmérőn George Russell szolgáltatott először beszédtémát, miután a Q1-ben az alulkormányzott autója kicsúszott a kavicságyra a Luffield-kanyarban. A brit pilóta ezt követően vissza tudta kormányozni a pályára a Mercedesét.
Nagyon furcsa volt. Pályafutásom során sosem fékeztem ott el magam, leblokkoltak a kerekeim”
– mondta a brit pilóta a csapatrádión, aki ezt követően összehozta a tizedik legjobb időt, így nem kellett búcsúznia.
Az első etapot követően végül Fernando Alonso, Lanco Stroll (mindkettő Aston Martin), Sergio Pérez (Cadillac), Franco Colapinto (Alpine), Valtteri Bottas (Cadillac) és Esteban Ocon (Haas) esett ki.
A Q2 némi csúszással indult, ugyanis Russell és Franco Colapinto is felhordott némi földet a pályára, amit el kellett takarítani.
A Q2-ben a két Red Bull jött ki először a pályára, a négyszeres világbajnok Max Verstappen azonban elégedetlen volt autójával.
Ez a motor nem megfelelően reagál”
– panaszkodott a holland, aki nem sokkal később katasztrofálisnak nevezte autója teljesítményét.
A folytatásban Hamilton, Russell, Antonelli és Leclerc is remek időt autózott, érezhető volt, hogy a Ferrari és a Mercedes nagyot fog csatázni a vasárnapi futamon. Ezt követően ismét Russellnek adódott problémája, a brit pilóta a Q2-felénél kicseréltette az ülését a Mercedesében.
A Q2-ből végül Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg (mindkettő Audi), Pierre Gasly (Alpine), Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz és Alexander Albon (mindkettő Williams) esett ki.
A világbajnoki címvédő Lando Norris, valamint mclarenes csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri sem szólt bele a pole-pozícióért folytatott versenybe. Mindkét pilóta a tapadás hiányára és a nem éppen ideális egyensúlyra panaszkodott.
Öt perccel a vége előtt a két Mercedes a átvette a vezetést. A legjobb időt a vb-pontversenyben éllovas Antonelli autózta, azonban Russell kevesebb mint egytized másodperccel volt csak elmaradva tőle. A hétvége során most először tűnt úgy, hogy a brit pilóta képes lehet felvenni a versenyt 19 éves csapattársával.
Az időmérőt végül Antonelli nyerte, aki 1:28.111-as idővel végzett az élen, a második helyet viszont az utolsó pillanatban Leclerc szerezte meg, majd az utolsó gyors körén Hamilton is jobb időt autózott, mint Russell, így a vasárnapi futamon a Mercedes olasz pilótája megkapta a nyakába a Ferrari két versenyzőjét.
Antonelli pályafutása és egyben szezonbeli ötödik első rajthelyét szerezte. A Mercedes pilóta az idei szezonban mind a négy futamot megnyerte, melyet a pole-pozícióból kezdett.
Az 52 körös Forma–1-es Brit Nagydíj vasárnap 16 órakor kezdődik.
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