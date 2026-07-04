A Forma–1-es Brit Nagydíj sprintfutamos hétvégéjén a versenyzőknek mindössze egy szabadedzés állt rendelkezésükre Silverstone-ban, ahol a Ferrari színeiben versenyző Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak. A hazai közönség előtt szereplő hétszeres világbajnok már pénteken jelezte kiváló formáját, megelőzve a világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonellit, valamint ferraris csapattársát, Charles Leclerc-t.

Hamilton rendkívül élvezi a versenyzést a Forma–1-es Brit Nagydíj hétvégéjén

Fotó: Mark Sutton/Formula 1 via Getty Images

Hamilton lendülete a sprintidőmérőn is kitartott: az SQ1 és az SQ2 legjobb idejét is ő futotta, majd a döntő szakaszban mindössze 11 ezredmásodperccel előzte meg Antonellit, megszerezve a sprintfutam pole pozícióját.

Antonelli nyerte a Forma–1-es Brit Nagydíj időmérőjét

Az időmérő után a brit versenyző kiemelte, hogy remekül érezte magát az autóban, és dicsérte a Ferrari munkáját, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy rendkívül szoros a mezőny.

A szombati, 17 körös sprintfutamon Hamilton jól rajtolt, és az első körökben sikeresen tartotta maga mögött Antonellit. A Mercedes fiatal olasz pilótája azonban folyamatos nyomás alatt tartotta riválisát, majd a 9. körben átvette a vezetést és végül több mint két másodperccel nyerte meg pályafutása első sprintfutamát. Hamilton a második helyen ért célba, míg a dobogó harmadik fokára Lando Norris állhatott fel. A további pontszerző helyeken George Russell, Charles Leclerc és Max Verstappen zárták a sprintet.

A silverstone-i hétvége eddigi eseményei alapján a Ferrari versenyképessége jelentősen javult, Hamilton pedig ismét a futamgyőzelem egyik esélyesének bizonyult. Ugyanakkor Antonelli a sprintfutamon aratott sikerével tovább erősítette vezető pozícióját a világbajnoki pontversenyben.

A szombati időmérőn George Russell szolgáltatott először beszédtémát, miután a Q1-ben az alulkormányzott autója kicsúszott a kavicságyra a Luffield-kanyarban. A brit pilóta ezt követően vissza tudta kormányozni a pályára a Mercedesét.

Nagyon furcsa volt. Pályafutásom során sosem fékeztem ott el magam, leblokkoltak a kerekeim”

– mondta a brit pilóta a csapatrádión, aki ezt követően összehozta a tizedik legjobb időt, így nem kellett búcsúznia.