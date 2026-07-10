Az Arrow McLaren színeiben az IndyCarban is versenyző Patricio O’Ward a Speed Street podcast vendégeként árulta el, hogy jelezte a McLaren vezetőségének: szeretne visszalépni a Forma–1-hez kapcsolódó feladataitól, és kizárólag amerikai karrierjére koncentrálna az IndyCar-sorozatban.

Patricio O’Ward már nem akar a Forma–1-ben szerepelni

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Miközben a legtöbb versenyző éveken keresztül küzd akár egyetlen Forma–1-es lehetőségért is, a Patónak becézett mexikói pilóta úgy érzi, életének ezen szakaszában már nem a királykategória jelenti számára a legfontosabb célt.

„Szépen megkértem a McLaren vezetőségét, hogy engedjenek el minden F1-es kötelezettségem alól” – idézi O’Wardot a The Race nevű portál.

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O’Ward 2021 óta tagja a McLaren Forma–1-es teszt- és tartalékprogramjának. Ez idő alatt több privát teszten vett részt, pályára gurult szezon utáni gyakorlásokon, valamint több alkalommal is lehetőséget kapott F1-es szabadedzéseken. A pilóta hangsúlyozta, hogy ennek ellenére rendkívül hálás a McLarennek mindazért, amit az F1-es program részeként átélhetett.

Nagyon hálás vagyok az élményekért és mindenért, amit a Forma–1 világában megtapasztalhattam. Ezeknek az autóknak a vezetése – különösen az elmúlt években – fantasztikus érzés volt. Azt hiszem, most már az életem egy másik szakaszában vagyok, és az F1 egyszerűen már nem érdekel”

– mondta O’Ward, akinek a kijelentése komoly fordulat ahhoz képest, hogy az elmúlt években még nyíltan beszélt arról: szeretne állandó helyet szerezni a Forma–1-ben.

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A mexikói versenyző most már kizárólag az IndyCarra koncentrál, ahol az Arrow McLaren egyik meghatározó alakjává vált, és a sorozat élmezőnyéhez tartozik. O’Ward hangsúlyozta azt is, hogy az F1-es tartalékpilóta szerepkör feladása nagyobb szabadságot ad majd számára a mindennapok megtervezésében.

Nagyszerű helyen vagyok az IndyCarban, imádom ezt a bajnokságot, itt akarok versenyezni. Gyakran nincs lehetőségem arra, hogy én határozzam meg a saját időbeosztásomat. Az elmúlt négy-öt évben ez nem igazán volt a kezemben” – vélekedett O’Ward, aki az F1-es távozása ellenére továbbra is a McLaren család tagja marad az Arrow McLaren sikeres IndyCar-programján keresztül.