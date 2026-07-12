A Mercedes csapatfőnöke úgy véli, George Russell silverstone-i második helye annak is köszönhető, hogy a brit versenyző a nehéz körülmények között sem adta fel a küzdelmet a Forma–1-es Brit Nagydíjon.

George Russell a wimbledoni tenisztornán piheni ki a Forma–1 fáradalmait

Fotó: Henry Nicholls/AFP

Bár nem volt meg a tempója csapattársához, Kimi Antonellihez képest, és a futamon egy defekt is hátráltatta, a hajrában sikerült kihasználnia riválisai hibáit és balszerencséjét. Max Verstappen kiesése, valamint a Ferrari stratégiai döntése is hozzájárult ahhoz, hogy értékes pontokat szerezzen.

Russellnek magának kell megteremtenie a szerencséjét a Forma–1-es futamokon

A második helyért járó 18 pont megszerzésével a hétszeres futamgyőztes mindössze 25 pontra csökkentette hátrányát a pilóták világbajnoki összetettjének élén álló fiatal olasz versenyzővel szemben. Mindössze három futammal korábban még 68 pontos lemaradásban volt.

Toto Wolff azonban hangsúlyozta, hogy a szerencse önmagában nem elegendő a sikerhez.

A szerencsét magadnak kell megteremtened. Silverstone-ban George kitartott egy olyan autóval is, amelyben nem érezte jól magát, aztán a végén Max balesetet szenvedett. Lewis a győzelemért vállalt kockázatot a bokszkiállással, remélhetőleg pedig George ezzel pozitív lendületet kapott”

– idézi a RacingNews365 a Mercedes csapatfőnökét, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a csapat idei legnagyobb problémája továbbra is a megbízhatóság.

Toto Wolff úgy érzi, van még hová fejlődnie csapatának

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Wolff emlékeztetett arra, hogy Russell Kanadában valószínű győzelmet veszített el technikai hiba miatt, míg Antonelli Barcelonában és Silverstone-ban is komoly eredményektől esett el.

Összességében azonban túl sok kiesésünk van. Mind a konstruktőri, mind az egyéni világbajnokság szempontjából ezen mindenképpen javítanunk kell. Ez jelenti a legnagyobb problémát, leszámítva azt, hogy gyors autónk van, és a versenyzőink kiválóan teljesítenek. A gyárainkban mindenki teljes erőbedobással dolgozik azon, hogy megoldjuk ezt a problémát”

– tette hozzá az osztrák sportvezető.