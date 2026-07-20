Cyril Blais a Formula E-sorozat egyik legelismertebb mérnöke és vezetője volt. Pályafutását 2007-ben kezdte a Manor Motorsportnál Formula–3-as versenymérnökként, majd 2012-ben az Arden Motorsporthoz igazolt. Hét év alatt a GP3-as és a Formula Renault 3.5 kategóriákban is vezető mérnöki szerepet töltött be, később pedig az Arden Formula–2-es és Formula–3-as programjainak technikai igazgatójaként dolgozott.

Elhunyt Cyril Blais, a Citroën Formula E-csapatának vezetője

Fotó: Luca Barsali / NurPhoto via AFP

2019-ben érkezett meg a Formula E paddockjába, ahol a Mahindra Racing versenymérnöke lett. Később a monacói Venturi csapatnál folytatta munkáját, amely az évek során Maserati, majd Citroën néven szerepelt a bajnokságban. Kezdetben Lucas di Grassi versenymérnökeként dolgozott, majd Maximilian Günther mellett is fontos szerepet vállalt.

Elhunyt Cyril Blais, a Citroën Formula E-s csapat főnöke

A tizedik szezonja előtt előléptették vezető mérnökké, nem sokkal később pedig csapatfőnök-helyettessé, majd csapatfőnökké nevezték ki. Ebben a pozícióban irányította a Citroën Formula E-programját, valamint a csapat két versenyzőjét, Nick Cassidyt és Jean-Éric Vergne-t. A háttérben eközben már a Formula E következő generációs, Gen4-es korszakának előkészítésén is dolgozott.

Beth Paretta, a Citroën Formula E igazgatója elmondta: Blais elvesztése óriási fájdalom a csapat számára. Kiemelte, hogy a francia szakember hitt a közösségben, és munkájával olyan elhivatottságot és szenvedélyt adott át, amely továbbra is meghatározza majd az istállót.

A Formula E vezérigazgatója, Jeff Dodds szintén méltatta Blais munkásságát, hangsúlyozva, hogy egy kivételes kollégát és barátot veszített el a sorozat. A teljes paddock támogatásáról biztosította a szakember családját és a Citroën csapatát.

Cyril Blais korábban "Az év mérnöke" elismerését is kiérdemelte a Formula E-ben. Halála nemcsak a Citroën, hanem az egész elektromos világbajnokság számára hatalmas veszteség. A tokiói E-Prix hétvégéjén a Formula E közössége külön is megemlékezik majd a sportágért végzett kiemelkedő munkájáról és maradandó örökségéről.