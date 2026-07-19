Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 19 éves versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat vasárnap Spa-Francorchamps-ban, ezzel növelte az előnyét a világbajnoki összetettben. Az olasz csapattársa, a brit George Russell baleset miatt már az első körben kiesett, miután fékezés közben megpróbálta megelőzni Lewis Hamiltont a külső íven a Les Combes kanyarban, de a két versenyző a jobb-bal kanyarsorozatban összeütközött.

George Russell már az első körben kiesett, miután ütközött Lewis Hamiltonnal a Belga Nagydíjon Fotó: JOHN THYS / AFP

George Russell ütközése Lewis Hamiltonnal

Russell a kavicságyba sodródott és kiesett a versenyből, míg Hamilton öt másodperces büntetést kapott az incidens miatt. A Mercedes pilótája elárulta, nem hibáztatja a Ferrari hétszeres világbajnokát.

„Az egész a felvezetésnél kezdődött. Kijöttem az 1-es kanyarból, és valamiért az akkumulátorom töltöttségi szintje 30–40%-ra csökkent, és három autó közé kerültem.

A Lewisszal történt incidenst nem igazán láttam. Ez csak egy versenybaleset volt, nem fogom Lewist hibáztatni.

Ha minden normálisan alakult volna, nem Lewisszal küzdök, hanem az előttem haladó Kimi-vel és Maxszal" - mondta Russell, akit a Forma-1 hivatalos honlapja idézett.

Russell kiesése azt jelentette, hogy 50 pontra duzzadt a hátránya összetettben Antonelli mögött. Elismerte, hogy többet kell kihoznia a Mercedesből ahhoz, hogy kihívást jelentsen csapattársának.

„Egyik dolog követi a másikat. Minden tekintetben elégtelen volt a Belga Nagydíj. Megpróbálunk újraindulni, ezt már néhányszor megtettük ebben a szezonban, és meglátjuk, mire leszünk képesek” - fogalmazott Russell.