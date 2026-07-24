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Sokan várták a brit sztárt a budapesti hotel előtt. George Russell a Mercedes Forma-1-es pilótája péntek reggel magyar szurkolókkal találkozott.

A Mercedes versenyzői, George Russell és Kimi Antonelli az új nevén Al Habtoor Palace-ben – a korábbi Ritz-Carlton szállodában – szállnak meg a Magyar Nagydíj hétvégéjén. Az Andrássy út közelében található ötcsillagos hotel a főváros egyik legismertebb luxusszállodája, így nem meglepő, hogy a pénteki szabadedzés előtt a rajongók a hotel előtt várakoztak. Nem kellett csalódniuk.

George Russell Budapesten számos aláírást kiosztott
George Russell Budapesten számos aláírást kiosztott Fotó: ORIGO

George Russell Budapesten aláírásokat osztott

A Mercedes brit pilótája mosolyogva találkozott a hotel előtt a drukkerekkel. A világbajnoki pontverseny harmadik helyén álló klasszis számos aláírást kiosztott, és fotókat készíthettek vele a szurkolók. Russell ezt követően a Hungaroringre indult, ahol pénteken 13.30-kor részt vesz az első szabadedzésen.

A Mercedes pilótái (Kimi Antonelli és George Russell) az új nevén Al Habtoor Palace-ben – a korábbi Ritz-Carlton szállodában – laknak. F1,
A Mercedes pilótái (Kimi Antonelli és George Russell) az új nevén Al Habtoor Palace-ben – a korábbi Ritz-Carlton szállodában – laknak. F1,
A Mercedes pilótái (Kimi Antonelli és George Russell) az új nevén Al Habtoor Palace-ben – a korábbi Ritz-Carlton szállodában – laknak. F1,
A Mercedes pilótái (Kimi Antonelli és George Russell) az új nevén Al Habtoor Palace-ben – a korábbi Ritz-Carlton szállodában – laknak. F1,
A Mercedes pilótái (Kimi Antonelli és George Russell) az új nevén Al Habtoor Palace-ben – a korábbi Ritz-Carlton szállodában – laknak. F1,
A Mercedes pilótái (Kimi Antonelli és George Russell) az új nevén Al Habtoor Palace-ben – a korábbi Ritz-Carlton szállodában – laknak. F1,
A Mercedes pilótái (Kimi Antonelli és George Russell) az új nevén Al Habtoor Palace-ben – a korábbi Ritz-Carlton szállodában – laknak. F1,
A Mercedes pilótái (Kimi Antonelli és George Russell) az új nevén Al Habtoor Palace-ben – a korábbi Ritz-Carlton szállodában – laknak. F1,
A Mercedes pilótái (Kimi Antonelli és George Russell) az új nevén Al Habtoor Palace-ben – a korábbi Ritz-Carlton szállodában – laknak. F1,
Galéria: George Russellt magyar szurkolók várták a hotel előtt
Fotó: Origo
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George Russellt magyar szurkolók várták a hotel előtt

 

 

Forma-1 Magyar Nagydíj 2026
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