Sokan várták a brit sztárt a budapesti hotel előtt. George Russell a Mercedes Forma-1-es pilótája péntek reggel magyar szurkolókkal találkozott.
A Mercedes versenyzői, George Russell és Kimi Antonelli az új nevén Al Habtoor Palace-ben – a korábbi Ritz-Carlton szállodában – szállnak meg a Magyar Nagydíj hétvégéjén. Az Andrássy út közelében található ötcsillagos hotel a főváros egyik legismertebb luxusszállodája, így nem meglepő, hogy a pénteki szabadedzés előtt a rajongók a hotel előtt várakoztak. Nem kellett csalódniuk.
George Russell Budapesten aláírásokat osztott
A Mercedes brit pilótája mosolyogva találkozott a hotel előtt a drukkerekkel. A világbajnoki pontverseny harmadik helyén álló klasszis számos aláírást kiosztott, és fotókat készíthettek vele a szurkolók. Russell ezt követően a Hungaroringre indult, ahol pénteken 13.30-kor részt vesz az első szabadedzésen.
Galéria: George Russellt magyar szurkolók várták a hotel előtt
Fotó: Origo
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George Russellt magyar szurkolók várták a hotel előtt
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