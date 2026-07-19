Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes világbajnoki összetettben élen álló olasz versenyzője indult az élről a Belga Nagydíjon, és jól kapta el a rajtot. Aztán Max Verstappen megelőzte, de néhány kanyar után Antonelli újra az éle állt. Miközben ők ketten csatáztak, mögöttük George Russell megpördült a pálya közepén, miután megpróbálta megelőzni Lewis Hamiltont, de összeakadtak. Russell ezután a kavicságyra csúszott. Utána biztonsági autó érkezett a pályára, a brit nem tudta folytatni a versenyt. Kiszállt az autóból és a boxba sétált.

George Russell azonnal kiesett Fotó: JOHN THYS / AFP

George Russell balesete videón

WHAT A START TO THE BELGIAN GP!!!!!!! MAX VERSTAPPEN TAKES THE LEAD!!!!!!!! LEWIS HAMILTON COLLIDED WITH GEORGE RUSSELL!!!!!!! pic.twitter.com/1tV3P1HWvW — F1 Galler (@F1Galler) July 19, 2026