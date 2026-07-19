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Foci-vb 2026

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Mindjárt az első körben baleset történt a Forma-1-es Belga Nagydíjon. George Russell kiesett a versenyből miután Lewis Hamiltonnal ütközött.

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes világbajnoki összetettben élen álló olasz versenyzője indult az élről a Belga Nagydíjon, és jól kapta el a rajtot. Aztán Max Verstappen megelőzte, de néhány kanyar után Antonelli újra az éle állt. Miközben ők ketten csatáztak, mögöttük George Russell megpördült a pálya közepén, miután megpróbálta megelőzni Lewis Hamiltont, de összeakadtak. Russell ezután a kavicságyra csúszott. Utána biztonsági autó érkezett a pályára, a brit nem tudta folytatni a versenyt. Kiszállt az autóból és a boxba sétált.

George Russell azonnal kiesett
George Russell azonnal kiesett Fotó: JOHN THYS / AFP

George Russell balesete videón

 

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