Az új-zélandi pilótának Forma–1-es pályafutása kezdetén meg kellett birkóznia a közösségi médiából rázúduló gyűlöletáradattal. Elmondása szerint ebben az időszakban a legnagyobb erőssége a mentális ellenálló képessége volt.
Liam Lawson F1-es karrierje rendkívül eseménydúsan indult. 2023-ban a sérült Daniel Ricciardót öt futamon keresztül helyettesítette az AlphaTaurinál, a Szingapúri Nagydíjon pedig megszerezte első pontjait. A 2024-es Amerikai Nagydíjtól kezdve teljes értékű versenyzőként váltotta Ricciardót a Racing Bullsnál, amely az AlphaTauri átnevezésével jött létre.
A 2025-ös szezonra előléptették a Red Bull Racinghez, ahol a mexikói Sergio Pérezt váltotta, és Max Verstappen csapattársa lett. Azonban két rosszul sikerült futam után rögtön visszakerült a Racing Bullshoz, ahol azóta is versenyez.
A Forma–1-es debütálása után meg kellett küzdenie a gyűlöletáradattal
Lawson számára komoly kihívást jelentett Forma–1-es pályafutásának kezdete. A 2024-es Mexikóvárosi Nagydíjon történt, Sergio Pérezzel való incidense után súlyos online zaklatás érte.
A jelenleg a Cadillac csapatánál versenyző Pérez rajongói ezrével küldtek neki sértő üzeneteket, ami odáig vezetett, hogy Lawson törölte a közösségi médiás alkalmazásokat a telefonjáról. Később, 2025-ben újra telepítette őket, de már csak azért, hogy kapcsolatban maradhasson a barátaival.
A közösségi médiában érkező bántalmazás olyan jelenség, amellyel egyetlen versenyzőnek vagy sportolónak sem kellene szembenéznie. Lawson ugyanakkor úgy véli, hogy ez az időszak végül erősebbé tette.
Arra a kérdésre, hogy mi volt a legnagyobb erőssége a közösségi médiában kapott gyűlöletáradat kezelésében, a High Performance podcastben így válaszolt:
„Határozottan a mentális oldal. A legfontosabb az volt, hogy kialakítsam azt a lelki ellenálló képességet, amellyel ezt kezelni tudom” – idézi a RacingNews365 az új-zélandi pilótát.
Amikor bekerültem a Forma–1-be, még nagyon érdekelt, hogy mit gondolnak rólam az emberek. Valószínűleg jobban foglalkoztatott ez, mint amennyire beismerjük – még ha mindannyian azt is mondjuk, hogy nem számít. Minden új volt számomra. Ahogy korábban is mondtam, hirtelen felrobbant a telefonom az üzenetektől, és csak azt gondoltam: »Ez hihetetlen. Erre egyáltalán nem számítottam.«”
Lawson elárulta, hogy mára már sokkal jobban kezeli az ismertség árnyoldalait.
„Az elmúlt tizenkét hónap minden tapasztalata után viszont ma már sokkal jobb helyzetben vagyok. Őszintén szólva már nem érdekel. Erre próbálok időnként visszagondolni, mert nagyon könnyű azt érezni, hogy az egész igazságtalan” – tette hozzá a Racing Bulls pilótája, aki az idei Forma–1-es szezonban 39 pontot szerzett, ezzel pedig a tizedik helyen áll a világbajnoki pontversenyben.