Az új-zélandi pilótának Forma–1-es pályafutása kezdetén meg kellett birkóznia a közösségi médiából rázúduló gyűlöletáradattal. Elmondása szerint ebben az időszakban a legnagyobb erőssége a mentális ellenálló képessége volt.

Lawsonra hatalmas gyűlöletcunamii zúdult, miután összetűzésbe került Pérezzel

Fotó: Yuri Cortez/AFP

Liam Lawson F1-es karrierje rendkívül eseménydúsan indult. 2023-ban a sérült Daniel Ricciardót öt futamon keresztül helyettesítette az AlphaTaurinál, a Szingapúri Nagydíjon pedig megszerezte első pontjait. A 2024-es Amerikai Nagydíjtól kezdve teljes értékű versenyzőként váltotta Ricciardót a Racing Bullsnál, amely az AlphaTauri átnevezésével jött létre.

A 2025-ös szezonra előléptették a Red Bull Racinghez, ahol a mexikói Sergio Pérezt váltotta, és Max Verstappen csapattársa lett. Azonban két rosszul sikerült futam után rögtön visszakerült a Racing Bullshoz, ahol azóta is versenyez.

A Forma–1-es debütálása után meg kellett küzdenie a gyűlöletáradattal

Lawson számára komoly kihívást jelentett Forma–1-es pályafutásának kezdete. A 2024-es Mexikóvárosi Nagydíjon történt, Sergio Pérezzel való incidense után súlyos online zaklatás érte.

A jelenleg a Cadillac csapatánál versenyző Pérez rajongói ezrével küldtek neki sértő üzeneteket, ami odáig vezetett, hogy Lawson törölte a közösségi médiás alkalmazásokat a telefonjáról. Később, 2025-ben újra telepítette őket, de már csak azért, hogy kapcsolatban maradhasson a barátaival.

A közösségi médiában érkező bántalmazás olyan jelenség, amellyel egyetlen versenyzőnek vagy sportolónak sem kellene szembenéznie. Lawson ugyanakkor úgy véli, hogy ez az időszak végül erősebbé tette.

Arra a kérdésre, hogy mi volt a legnagyobb erőssége a közösségi médiában kapott gyűlöletáradat kezelésében, a High Performance podcastben így válaszolt:

„Határozottan a mentális oldal. A legfontosabb az volt, hogy kialakítsam azt a lelki ellenálló képességet, amellyel ezt kezelni tudom” – idézi a RacingNews365 az új-zélandi pilótát.

Amikor bekerültem a Forma–1-be, még nagyon érdekelt, hogy mit gondolnak rólam az emberek. Valószínűleg jobban foglalkoztatott ez, mint amennyire beismerjük – még ha mindannyian azt is mondjuk, hogy nem számít. Minden új volt számomra. Ahogy korábban is mondtam, hirtelen felrobbant a telefonom az üzenetektől, és csak azt gondoltam: »Ez hihetetlen. Erre egyáltalán nem számítottam.«”

Lawson elárulta, hogy mára már sokkal jobban kezeli az ismertség árnyoldalait.