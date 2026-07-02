Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos!

Sulyok Tamás fogadta a Velencei Bizottságot

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton számára borzalmasan alakult az első Forma–1-es szezon a Ferrari csapatánál. Azonban a most futó idényben a brit pilóta elkezdett szárnyalni a Scuderiával, a vb-pontversenyben pedig a második helyen áll az éllovas Kimi Antonelli mögött. A hétvégi Forma–1-es Brit Nagydíj előtt Lewis Hamilton elmondta, hogy a formajavulása nem valamilyen varázsmegoldásnak köszönhető.

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton remek formában készül a hazai versenyére. A Forma–1-es Osztrák Nagydíjon ugyan megszakadt a három futamon át tartó dobogós sorozata, a teljesítménye viszont továbbra is biztató.

SPIELBERG, AUSTRIA - JUNE 28: Lewis Hamilton of Great Britain and Scuderia Ferrari answers questions in the TV media pen during the F1 Grand Prix of Austria at Red Bull Ring on June 28, 2026 in Spielberg, Austria. (Photo by Jayce Illman/Getty Images)
Lewis Hamilton második helyen áll a vb-pontversenyben
Fotó: Jayce Illman/Getty Images

Hamilton első szezonja borzalmasan sikerült a Ferrarinál, pályafutása során pedig először fordult elő, hogy egy idényben egyszer sem állhatott dobogóra.

Hamilton formája nem egy varázsmegoldás miatt változott

Az idei szezonra viszont nagyot fordult a világ Hamiltonnal. Míg 2025-ben ritkán tudta felvenni a versenyt Charles Leclerc-rel, az idei szezon eddigi nyolc futamán már ötször kerekedett monacói csapattársa fölé, így most ő a maranellói istálló eredményesebb versenyzője.

Hamilton formajavulásában jelentős szerepet játszik az SF-26 fejlesztésében végzett munkája, valamint az is, hogy új versenymérnökével, Carlo Santival gyorsan megtalálta a közös hangot, és mostanra remek munkakapcsolat alakult ki közöttük. Mindezek együtt azt eredményezték, hogy Hamilton remek helyzetbe került, és egyre inkább inspirálja az az elszántság és kitartás, amelyet a Ferrari csapatánál tapasztal.

SPIELBERG, AUSTRIA - JUNE 27: Third placed qualifier Lewis Hamilton of Great Britain and Scuderia Ferrari in the Drivers Press Conference during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Austria at Red Bull Ring on June 27, 2026 in Spielberg, Austria. (Photo by Clive Rose/Getty Images)
Lewis Hamiltonnak ismét van oka mosolyogni
Fotó: Clive Rose/Getty Images

„A versenyzésben nincs varázsmegoldás” mondta Hamilton, amikor arról kérdezték, hogyan fejlődött a Ferrari az idei év során.

Sok apró lépés vezet előre, amelyek hónapokon át tartó kemény munkából, elkötelezettségből és közös hitből épülnek fel – és pontosan ezt látom a Ferrarinál. Büszke vagyok erre a csapatra és arra az útra, amelyen együtt járunk. Egy olyan közösséget ismertem meg, amely elkötelezett, rendkívül szorgalmas és valóban együttműködő. Ez nagy önbizalmat ad, mert tudom, hogy Maranellóban és a futamok között is mindenki fáradhatatlanul dolgozik” 

– tette hozzá Hamilton, aki hangsúlyozta, hogy most a csapat feladata, hogy tovább építkezzen, megtalálja az állandóságot, és minden versenyhétvégéből a lehető legtöbbet hozza ki.

  • kapcsolódó cikkek:
Sokkoló vallomás Verstappentől: egyetlen döntésen múlt a futamgyőzelem
Sérülten versenyzett? Lewis Hamilton drámai vallomása mindenkit megdöbbentett
Ez lehetett a fordulópont: Lewis Hamilton egyetlen döntéssel megmenthette ferraris karrierjét
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!