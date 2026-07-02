A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton remek formában készül a hazai versenyére. A Forma–1-es Osztrák Nagydíjon ugyan megszakadt a három futamon át tartó dobogós sorozata, a teljesítménye viszont továbbra is biztató.

Lewis Hamilton második helyen áll a vb-pontversenyben

Fotó: Jayce Illman/Getty Images

Hamilton első szezonja borzalmasan sikerült a Ferrarinál, pályafutása során pedig először fordult elő, hogy egy idényben egyszer sem állhatott dobogóra.

Hamilton formája nem egy varázsmegoldás miatt változott

Az idei szezonra viszont nagyot fordult a világ Hamiltonnal. Míg 2025-ben ritkán tudta felvenni a versenyt Charles Leclerc-rel, az idei szezon eddigi nyolc futamán már ötször kerekedett monacói csapattársa fölé, így most ő a maranellói istálló eredményesebb versenyzője.

Hamilton formajavulásában jelentős szerepet játszik az SF-26 fejlesztésében végzett munkája, valamint az is, hogy új versenymérnökével, Carlo Santival gyorsan megtalálta a közös hangot, és mostanra remek munkakapcsolat alakult ki közöttük. Mindezek együtt azt eredményezték, hogy Hamilton remek helyzetbe került, és egyre inkább inspirálja az az elszántság és kitartás, amelyet a Ferrari csapatánál tapasztal.

Lewis Hamiltonnak ismét van oka mosolyogni

Fotó: Clive Rose/Getty Images

„A versenyzésben nincs varázsmegoldás” – mondta Hamilton, amikor arról kérdezték, hogyan fejlődött a Ferrari az idei év során.

Sok apró lépés vezet előre, amelyek hónapokon át tartó kemény munkából, elkötelezettségből és közös hitből épülnek fel – és pontosan ezt látom a Ferrarinál. Büszke vagyok erre a csapatra és arra az útra, amelyen együtt járunk. Egy olyan közösséget ismertem meg, amely elkötelezett, rendkívül szorgalmas és valóban együttműködő. Ez nagy önbizalmat ad, mert tudom, hogy Maranellóban és a futamok között is mindenki fáradhatatlanul dolgozik”

– tette hozzá Hamilton, aki hangsúlyozta, hogy most a csapat feladata, hogy tovább építkezzen, megtalálja az állandóságot, és minden versenyhétvégéből a lehető legtöbbet hozza ki.