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A hétszeres világbajnok borzalmas hírt közölt a Ferrari-szurkolókkal. Lewis Hamilton szerint a Ferrari nem tudja egyik napról a másikra ledolgozni a Mercedes és a Red Bull motorjaival szembeni hátrányát. Bár a csapat nemrég fejlesztette az erőforrását, a brit pilóta szerint a teljesítmény javítása hosszú mérnöki folyamatot igényel.

Lewis Hamilton szerint hónapokba telhet, mire a Ferrari felzárkózik a Mercedeshez. A Ferrari SF-26-os egyik legnagyobb erőssége jelenleg a kiválóan működő karosszéria, ugyanakkor az erőforrás még nem éri el a riválisok szintjét. A kisebb turbó miatt a Ferrari motorja jól teljesít kigyorsításkor, de a hosszú egyenesekben veszít a Mercedeshez és a Red Bullhoz képest.

Lewis Hamilton remekül szerepel az idei szezonban
Lewis Hamilton remekül szerepel az idei szezonban
Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Ausztriában a Scuderia új erőforrást használt, amelynek előnyeit a csapat a legutóbbi, silverstone-i versenyhétvégén tudta kamatoztatni, miután Charles Leclerc megnyerte a Brit Nagydíjat.

Hamilton szerint hónapokba telhet, mire a Ferrari ledolgozza hátrányát a riválisaival szemben

A motor teljesítményének javítására irányuló folyamatról beszélve Hamilton rámutatott, hogy ez nem gyors munka: a tervezés és a fejlesztés hónapokat vesz igénybe.

„Ami a motort illeti, a versenyző valójában nem tud túl sok mindent tenni. A gyárban dolgozó mérnökök és az általuk hozott szakértelem teszi lehetővé a szükséges változtatások felfedezését, hogy felszabadítsák a motorban rejlő lehetőségeket” – idézi a RacingNews365 a hétszeres világbajnok pilótát.

A versenyző oldaláról nézve minden hétvégén átbeszéljük azokat a dolgokat, amelyeket az autó vezethetőségével kapcsolatban érzünk: a gázadás kezdetétől kezdve a sebességváltásokon és az áttételeken át egészen azokig a területekig, ahol változtatásokra van szükség” 

– folytatta Hamilton.

A hétszeres F1-es világbajnok szerint ugyanakkor a Ferrari jó alapokra építhet, hiszen a csapatnak sikerült egy gyors és megbízható autót létrehoznia. A cél most az, hogy az erőforrás teljesítményét fokozatosan a Mercedes és a Red Bull szintjére emeljék.

Lewis Hamilton of Ferrari after the Formula 1 British Grand Prix at Silverstone Circuit in Northampton, Great Britain on July 5, 2026. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Hamilton úgy érzi, a Ferrarinak még hónapokra van szüksége
Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

„Folyamatosan szorgalmazzuk a fejlesztéseket, vagy legalábbis jelezzük a problémákat a csapatnak, hogy visszamenjenek, a szimulátorban teszteljék azokat, és megnézzék, hozhatnak-e időnyereséget. Néha úgy tűnik, mintha hiányozna az akkumulátorból származó teljesítmény az egyenes végén, mert ezt látod a Mercedeshez és a Red Bullhoz viszonyított adatokban, aztán leültök és megbeszélitek” – magyarázta.

De meg kell érteni, hogy hónapokba telik megtervezni és elkészíteni azokat a változtatásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a megbízhatóság is megmaradjon. A leglenyűgözőbb dolog pedig az, hogy a csapat egy megbízható autót és egy megbízható motort épített, és most erre az alapra tudunk tovább építkezni a szabályváltozásnak köszönhetően” 

– tette hozzá Hamilton, aki harmadik helyen áll a vb-pontversenyben, 32 ponttal lemaradva az éllovas Andrea Kimi Antonellitől.

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