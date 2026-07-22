A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a mai napig a Forma–1-es mezőny egyik legnagyobb sztárja. A Ferrari brit pilótája pályafutása során nyolc futamot nyert a Hungaroringen, ezzel ő a Forma–1-es Magyar Nagydíjak történetének legeredményesebb versenyzője.

Lewis Hamilton megérkezett Magyarországra

Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto via AFP

Őt a legendás német pilóta, Michael Schumacher követi, aki négyszer tudott diadalmaskodni Magyarországon.

Van esélye Hamiltonnak a Forma–1-es Magyar Nagydíjon?

A 41 éves brit pilóta szerdán megérkezett Magyarországra. Miután landolt a repülőtéren, integetett néhányat a rajongóknak, majd beült egy Ferrari Purosangue hátsó ülésére, és minden bizonnyal egy szállodába vitték.

Hamilton mellett ferraris csapattársa, a monacói Charles Leclerc is megérkezett, aki ezúttal sem egyedül utazott Magyarországra. Elkísérte felesége, Alexandra Saint Mleux, valamint házi kedvencük, Leo is.

Hamiltonnak egyelőre remekül alakul az idei szezonja. A 2026-os világbajnokság első tíz futamán már több pontot gyűjtött, mint a teljes 2025-ös szezonban. Ferraris bemutatkozó évében Hamiltonnal pályafutása során először fordult elő, hogy egyetlen nagydíjon sem állhatott dobogóra. A 2026-ra bevezetett új technikai szabályrendszer azonban új életet lehelt a teljesítményébe. A Kínai Nagydíjon megszerezte első ferraris dobogóját, ezt követően második lett Kanadában és Monacóban, Silverstone-ban ismét harmadikként zárt, Barcelonában pedig érzelmekkel teli győzelmet aratott a Ferrari színeiben. Ezzel hosszú nyeretlenségi sorozata is véget ért, amely egészen a 2024-es Belga Nagydíjig nyúlt vissza.

Leclerc egyelőre elmarad Hamilton mögött az idei szezonban. A monacói pilóta a most futó idényben a Brit Nagydíjon tudott diadalmaskodni, emellett három dobogós helyezése van még. A vb-pontversenyben a negyedik helyen áll, 78 ponttal lemaradva az éllovas Kimi Antonelli mögött.

Leclerc egyébként soha nem nyert még futamot a Hungaroringen. 2025-ben ugyan megszerezte a pole-pozíciót, de csak a negyedik helyen végzett, így még dobogós helyezése sincs a Hungaroringen. A Ferrari pilótája korábban maga is úgy fogalmazott, hogy ez „messze a legnehezebb pályája”, ahol még nem sikerült igazán jó eredményt elérnie.