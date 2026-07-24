A tavalyi Magyar Nagydíj alkalmával a Hungaroring különleges szurkolói kezdeményezést indított, amelynek keretében a Forma–1 rajongói szavazhattak arról, milyen neveket kapjanak a versenypálya ikonikus kanyarjai. A Hungaroring fennállásának 40. évfordulója alkalmából felállított szakértői testület – amelyben a pálya történetét az első Magyar Nagydíj óta ismerő szakemberek, valamint a hazai autósport-sajtó meghatározó képviselői is helyet kaptak – értékelte a beérkezett javaslatokat, és meghozta a végleges döntést. A jubileumi év részeként három legendás versenyző, Nigel Mansell, Lewis Hamilton és Jean Alesi kézlenyomata is bekerül a Hungaroring örökségébe. A lenyomatokat betonba öntik, majd a versenypálya egyik bukóterében helyezik el, ezzel is tisztelegve a sportág kiemelkedő alakjai előtt - írja a Hungaroring.

Kanyart neveztek el Lewis Hamiltonról a Hungaroringen Fotó: Hungaroring

A Hungaroring kanyarainak hivatalos nevei, Hamilton is kapott egyet

1-es kanyar – Piquet

Az első két Magyar Nagydíj győzteséről, Nelson Piquet-ről kapta a nevét. A választás nemcsak sikereinek szól, hanem annak az emlékezetes, driftelve végrehajtott előzésnek is, amellyel Ayrton Sennát előzte meg az 1986-os futamon.

2-es kanyar – Hamilton

Lewis Hamilton a Hungaroring legeredményesebb versenyzője: eddig nyolc futamgyőzelmet és kilenc pole pozíciót szerzett a pályán. Korábban maga is úgy nyilatkozott, hogy ha egyszer kanyart neveznének el róla, a kettes lenne a választása, így különösen nagy megtiszteltetésként élte meg a döntést.

3-as kanyar – Forrás (Spring)

A Hungaroring a Három-forrás völgyében fekszik, ezért természetes volt, hogy a pálya egyik kanyarát a terület földrajzi adottságai ihlessék.

4-es kanyar – Mansell

Nigel Mansell pályafutásának több ikonikus pillanata is ehhez a szakaszhoz kötődik. Az 1987-es futamon biztos vezetése ellenére kiesett egy meglazult kerékanya miatt, míg 1989-ben a 12. rajthelyről indulva emlékezetes felzárkózással nyerte meg a Magyar Nagydíjat. 1992-ben pedig itt ünnepelhette világbajnoki címét.

5-ös kanyar – Mogyoród

A Hungaroring közigazgatásilag Mogyoródhoz tartozik, és ez a kanyar található legközelebb a településhez.