A tavalyi Magyar Nagydíj alkalmával a Hungaroring különleges szurkolói kezdeményezést indított, amelynek keretében a Forma–1 rajongói szavazhattak arról, milyen neveket kapjanak a versenypálya ikonikus kanyarjai. A Hungaroring fennállásának 40. évfordulója alkalmából felállított szakértői testület – amelyben a pálya történetét az első Magyar Nagydíj óta ismerő szakemberek, valamint a hazai autósport-sajtó meghatározó képviselői is helyet kaptak – értékelte a beérkezett javaslatokat, és meghozta a végleges döntést. A jubileumi év részeként három legendás versenyző, Nigel Mansell, Lewis Hamilton és Jean Alesi kézlenyomata is bekerül a Hungaroring örökségébe. A lenyomatokat betonba öntik, majd a versenypálya egyik bukóterében helyezik el, ezzel is tisztelegve a sportág kiemelkedő alakjai előtt - írja a Hungaroring.
A Hungaroring kanyarainak hivatalos nevei, Hamilton is kapott egyet
1-es kanyar – Piquet
Az első két Magyar Nagydíj győzteséről, Nelson Piquet-ről kapta a nevét. A választás nemcsak sikereinek szól, hanem annak az emlékezetes, driftelve végrehajtott előzésnek is, amellyel Ayrton Sennát előzte meg az 1986-os futamon.
2-es kanyar – Hamilton
Lewis Hamilton a Hungaroring legeredményesebb versenyzője: eddig nyolc futamgyőzelmet és kilenc pole pozíciót szerzett a pályán. Korábban maga is úgy nyilatkozott, hogy ha egyszer kanyart neveznének el róla, a kettes lenne a választása, így különösen nagy megtiszteltetésként élte meg a döntést.
3-as kanyar – Forrás (Spring)
A Hungaroring a Három-forrás völgyében fekszik, ezért természetes volt, hogy a pálya egyik kanyarát a terület földrajzi adottságai ihlessék.
4-es kanyar – Mansell
Nigel Mansell pályafutásának több ikonikus pillanata is ehhez a szakaszhoz kötődik. Az 1987-es futamon biztos vezetése ellenére kiesett egy meglazult kerékanya miatt, míg 1989-ben a 12. rajthelyről indulva emlékezetes felzárkózással nyerte meg a Magyar Nagydíjat. 1992-ben pedig itt ünnepelhette világbajnoki címét.
5-ös kanyar – Mogyoród
A Hungaroring közigazgatásilag Mogyoródhoz tartozik, és ez a kanyar található legközelebb a településhez.
6–7-es kanyar – Driving Center
A név a Hungaroring területén működő, 1998-ban alapított vezetéstechnikai központra utal, amely a biztonságos közlekedés fontosságát képviseli.
8–9-es kanyar – Buda/Pest
A kanyarkombináció Budapest közelségére utal, amely a csapatok, a versenyzők és a szurkolók számára is a Magyar Nagydíj egyik legnagyobb vonzereje.
10-es kanyar – Duna (Danube)
Magyarország legismertebb folyójáról kapta a nevét, amely kanyargós vonalvezetésével a versenypályák íveit is megidézi.
11-es kanyar – Alesi
Jean Alesi emlékezetes 1995-ös magyarországi szereplése óta ezt a kanyart a hazai autósport-közösség már régóta Alesi-kanyarként emlegeti. A Hungaroring most hivatalosan is ezt a nevet adta neki.
12-es kanyar – Schumacher
Michael Schumacher négyszer nyert a Hungaroringen, és 2001-ben ezen a pályán biztosította be egyéni világbajnoki címét. A Ferrari sikereivel együtt neve szorosan összefonódott a magyar versenypályával.
13-as kanyar – Senna
Ayrton Senna az első Magyar Nagydíjon pole pozícióból rajtolhatott, majd később három alkalommal – 1988-ban, 1991-ben és 1992-ben – futamgyőzelmet is ünnepelhetett a Hungaroringen.
14-es kanyar – Szisz
A pálya utolsó kanyarát Szisz Ferencről nevezték el, aki 1906-ban megnyerte a világ első Grand Prix-jét. A magyar származású mérnök és versenyző emlékét ma is szobor őrzi a Hungaroring szoborparkjában.