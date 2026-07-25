Mint arról korábban az Origo Sport is beszámolt, a Ferrari hétszeres világbajnok brit pilótája, Lewis Hamilton három rajthelyes büntetést kapott, miután az időmérő hajrájában feltartotta a McLaren versenyzőjét, Oscar Piastrit a 41. Magyar Nagydíj időmérőjén. A Hungaroringen azonban ezzel még nem értek véget a sportfelügyelők döntései: a Mercedes fiatal olasz tehetségét, Kimi Antonellit is három rajthelyes büntetéssel sújtották, mivel a kvalifikáció során nem lassított megfelelően a sárga zászlós jelzésnél.

Büntetést kapott Kimi Antonelli a Magyar Nagydíjon Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Büntetést kapott Kimi Antonelli a Magyar Nagydíjon

Az FIA vizsgálata megállapította, hogy Antonelli a kvalifikáció során nem lassított kellő mértékben a sárga zászló hatálya alatt, ezzel megsértve a Nemzetközi Sportkódex, valamint a Forma–1 sportszabályzatának vonatkozó előírásait. A sportfelügyelők ezért három rajthelyes büntetéssel sújtották a Mercedes versenyzőjét.

Antonelli az időmérőn a harmadik legjobb kört futotta, és bár Hamilton korábban kiosztott büntetésének köszönhetően ideiglenesen a második rajtkockába lépett elő, az FIA döntése azonban ezt felülírta. Így az olasz tehetség végül három hellyel hátrébbról várhatja a futamot.

Ami a kört illeti, volt némi hátszelem a 9-es kanyarban, vesztettem emiatt egy tizedmásodpercet, és az utolsó kanyarban volt még egy jó másfél tized, mert az azt megelőző körben nem volt maximális a tapadás. A sárga zászló akkor jött, amikor behajtottam a kanyarba, próbáltam beleemelni a gázba. Bele is emeltem, csökkent is a minimumtempóm a korábbi körökhöz képest

– magyarázta az incidenst a Sky Sportsnak az olasz.

Antonelli has been handed a three-place grid penalty ⬇️



Kimi was adjudged to have not slowed sufficiently under single yellow flags at Turn 14 during Q3#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/NAuGWDPGB3 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026