Vasárnap rendezték a 41. Magyar Nagydíjat, amelyet ezúttal is a McLaren brit pilótája, Lando Norris nyert meg. A verseny egy pillanatra sem volt eseménytelen: csapattársa, Oscar Piastri átvette tőle a vezetést, ám váltóhiba miat végül feladni kényszerült a futamot. A második helyen a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen végzett, míg a dobogó legalsó fokára a fiatal olasz tehetség, Kimi Antonelli állhatott fel. A leintés után azonban nem az eredmény szolgáltatta a legnagyobb meglepetést: a díjátadó előtt a pályára özönlő szurkolók nem a futamgyőztes Norrist, hanem Verstappent ünnepelték, és több százan zengték a holland klasszis jól ismert dalát.

Lando Norris helyett Max Verstappent éltették a szurkolók a Magyar Nagydíjon Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Lando Norris helyett Max Verstappent éltették a szurkolók a Magyar Nagydíjon

A futam leintése után a szurkolók a megszokott módon ellepték a pályát, majd több százan együtt kezdték énekelni a híres Max Verstappen-dalt. Mindez annak fényében különösen érdekes volt, hogy a holland klasszis ezúttal csak a második helyen végzett, a futamgyőztes Lando Norris helyett mégis ő kapta a legnagyobb ünneplést. Nem sokkal később természetesen a McLaren szurkolói is megérkeztek, és amikor Lando Norris a magasba emelte a győztesnek járó trófeát, hatalmas taps és üdvrivalgás fogadta a brit pilótát.