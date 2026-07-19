Ijesztő balesetet okozott Lewis Hamilton a vasárnapi Belga Nagydíjon. A hétszeres világbajnok a 20. körben a Virtuális Biztonsági Autó alatt hajtott be a boxba, hogy letöltse a George Russell-lel való ütközéséért kapott 5 másodperces büntetését. Az indulásnál a lámpa zöldre váltott, de a jobb első kerekével elütötte a Ferrari egyik szerelőjét, aki az autó első szárnyán akart valamit ellenőrizni. A szerelő elesett, és a társai húzták el az autótól.

Lewis Hamilton megszólalt a balesetről Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Lewis Hamilton megszólalt az elütött szerelőről

A Ferrari pilótája a futam után elmondta, először nem látta, mi történt, mert kizárólag a box forgalmára figyelt. Aztán rendkívül aggódva reagált a csapatrádión:

„A francba, jól van? Zöldre váltott!” - mondta Hamilton, majd a futamot követő interjúkban elismerte, rövid ideig komolyan megijedt, hogy súlyos sérülést, akár lábtörést okozott a Ferrari szerelőjének. Versenymérnöke, Carlo Santi a rádióban azonnal megnyugtatta: „Jól van. Mindannyian jól vagyunk.”

Hamilton később a Sky Sports kamerának is hasonló nyilatkozatot adott.

„Nem láttam semmit. Csak később mondták, hogy hozzáértem egy szerelőhöz. Nagyon sajnálom a történteket, és örülök, hogy jól van. A szívem a torkomban volt, és borzasztóan aggódtam, mert a mai modern F1-es abroncsok tapadása miatt az ilyen incidensek nagyon veszélyesek" - mondta Hamilton, aki hozzátette, hatalmas megkönnyebbülést érzett, amikor a Ferrari közölte vele, hogy a szerelő nem szenvedett komoly sérülést - idézte őt a The Times.