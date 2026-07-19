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Baleset történt a boxutcában a Belga Nagydíjon. A hétszeres Forma-1-es világbajnok, Lewis Hamilton elütötte az egyik szerelőjét.

Ijesztő balesetet okozott Lewis Hamilton a vasárnapi Belga Nagydíjon. A hétszeres világbajnok a 20. körben a Virtuális Biztonsági Autó alatt hajtott be a boxba, hogy letöltse a George Russell-lel való ütközéséért kapott 5 másodperces büntetését. Az indulásnál a lámpa zöldre váltott, de a jobb első kerekével elütötte a Ferrari egyik szerelőjét, aki az autó első szárnyán akart valamit ellenőrizni. A szerelő elesett, és a társai húzták el az autótól.

Lewis Hamilton of Scuderia Ferrari walks during the Belgian Grand Prix at the Spa-Francorchamps Circuit in Stavelot, Belgium. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton megszólalt a balesetről Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Lewis Hamilton megszólalt az elütött szerelőről

A Ferrari pilótája a futam után elmondta, először nem látta, mi történt, mert kizárólag a box forgalmára figyelt. Aztán rendkívül aggódva reagált a csapatrádión: 

„A francba, jól van? Zöldre váltott!” - mondta Hamilton, majd a futamot követő interjúkban elismerte, rövid ideig komolyan megijedt, hogy súlyos sérülést, akár lábtörést okozott a Ferrari szerelőjének. Versenymérnöke, Carlo Santi a rádióban azonnal megnyugtatta: „Jól van. Mindannyian jól vagyunk.”

Hamilton később a Sky Sports kamerának is hasonló nyilatkozatot adott.

„Nem láttam semmit. Csak később mondták, hogy hozzáértem egy szerelőhöz. Nagyon sajnálom a történteket, és örülök, hogy jól van. A szívem a torkomban volt, és borzasztóan aggódtam, mert a mai modern F1-es abroncsok tapadása miatt az ilyen incidensek nagyon veszélyesek" - mondta Hamilton, aki hozzátette, hatalmas megkönnyebbülést érzett, amikor a Ferrari közölte vele, hogy a szerelő nem szenvedett komoly sérülést - idézte őt a The Times.

 

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