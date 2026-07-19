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Baleset történt a Belga Nagydíjon. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a boxutcában elütötte a saját szerelőjét.

A Belga Nagydíj 22 körében Lewis Hamilton a boxutcába hajtott kerékcserére. Amikor már úgy tűnt, tovább indulhat, egy szerelő oda ugrott, mintha valamit az első szárnynál szeretett volna csinálni, miközben a többiek már elléptek az autótól. Hamilton elindult, és baleset történt, elütötte a szerelőt, aki elesett. A pilóta azonnal fékezett, a szerelőt az egyik társa húzta el az autótól. A versenyen bejelentették, hogy vizsgálni fogják az esetet, és Hamilton felelősségét.

(from front to back) Ferrari's Monegasque driver Charles Leclerc, Ferrari's British driver Lewis Hamilton and McLaren's Australian driver Oscar Piastri during the Formula One Belgian Grand Prix at the Spa-Francorchamps circuit, in Spa, on July 19, 2026. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Fotó: JOHN THYS / AFP

Lewis Hamilton elütötte a szerelőjét

 

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