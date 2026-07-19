A Belga Nagydíj 22 körében Lewis Hamilton a boxutcába hajtott kerékcserére. Amikor már úgy tűnt, tovább indulhat, egy szerelő oda ugrott, mintha valamit az első szárnynál szeretett volna csinálni, miközben a többiek már elléptek az autótól. Hamilton elindult, és baleset történt, elütötte a szerelőt, aki elesett. A pilóta azonnal fékezett, a szerelőt az egyik társa húzta el az autótól. A versenyen bejelentették, hogy vizsgálni fogják az esetet, és Hamilton felelősségét.

Fotó: JOHN THYS / AFP

Lewis Hamilton elütötte a szerelőjét