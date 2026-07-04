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A Ferrari brit pilótája remek formának örvend, a Forma-1-es Brit Nagydíj sprintidőmérőjét is megnyerte. Amíg Lewis Hamilton brillírozik, csapattársa, Charles Leclerc szenved, a monacói pilóta jelenleg nehéz időszakon megy át.

Lewis Hamilton és Charles Leclerc között egyre nagyobb a különbség a 2026-os idényben. A Ferrari eddigi egyetlen szezonbeli győzelmét a hétszeres világbajnok szerezte, aki az egyéni pontversenyben nyolc futam után negyvenhat egységgel vezet csapattársa előtt.

Lewis Hamilton az idei F1-es szezonban jobban teljesít csapattársánál
Lewis Hamilton az idei F1-es szezonban jobban teljesít csapattársánál
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Lewis Hamilton nyomasztó fölénye összeroppanthatja Charles Leclerc-t?

A korábbi Forma-1-es pilóta, a szakértőként tevékenykedő Jolyon Palmer szerint a monacói versenyző képtelen tartani a lépést a 41 éves brittel.

„Charles egy generációs tehetség. Már a junior kategóriák óta láttam őt hihetetlen dolgokat művelni az autóban, tisztán az érzéseire és a megérzéseire hagyatkozva versenyez, ám a látványos stílusa mellett mindig becsúsztak hibák is” – elemezte a helyzetet Palmer. 

Jelenleg úgy tűnik, karrierje legnehezebb pillanatait éli át. Kicsit túl gyakran hajszolja túl az autót, miközben a garázs másik oldalán egy olyan ember ül, aki pontosan tudja, hogyan kell felépíteni egy bajnoki hadjáratot, 

maximalizálja az eredményeket, miközben folyamatosan növeli a nyomást, ez pedig csak felerősíti Charles nehézségeit” – tette hozzá a korábbi F1-es pilóta, aki szerint a Ferrari idei modelljét, az SF-26-ot Hamilton sokkal jobban kezeli.

Lewis Hamilton of Great Britain and Scuderia Ferrari talks with Charles Leclerc after the qualifying session ahead of the Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix at Red Bull Ring in Spielberg, Austria, on June 27, 2026. (Photo by Piotr Zajac/NurPhoto) (Photo by Piotr Zajac / NurPhoto via AFP)
Hamilton és Leclerc jelenleg nincsenek azonos szinten
Fotó: PIOTR ZAJAC / NurPhoto

A Forma-1-es Brit Nagydíj szombaton 13 órakor folytatódik a sprintfutammal, 

a miniversenyen Lewis Hamilton startolhat az élről. A silverstone-i időmérőre 17 órától kerül majd sor, a főesemény pedig vasárnap 16 órakor veszi kezdetét.

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