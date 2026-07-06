A Ferrari a Charles Leclerc sikerével zárult verseny hajrájában olyan taktikai lépés mellett döntött, amely végül Lewis Hamilton számára hátrányosan alakult. Max Verstappen kavicságyba kerülését követően biztonsági autós szakasz következett, a brit pilótát a Ferrari kihívta a bokszba kerékcserére. A mögötte haladó George Russell azonban kint maradt a pályán, így végül ő szerezte meg az ezüstérmes pozíciót.

Lewis Hamilton harmadik helyen zárt a Forma-1-es Brit Nagydíjon

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Lewis Hamilton dühöngött a Ferrari döntése miatt

A 41 éves sztár úgy érezte, a bokszkiállás miatt elveszítette azt a pozíciót, amelyet már nem tudott visszaszerezni, különösen azért, mert a futam biztonsági autó mögött ért véget.

Hamilton utólag kijelentette: ha előre tudja, hogy ez lesz a forgatókönyv, nem egyezett volna bele a kerékcserébe.

„Mit számít ez már most?” – reagált fagyos hangulatban arra a felvetésre, hogy kint kellett volna-e maradnia a pályán a futam hajrájában. „A csapat arra kért, hogy álljak ki a bokszba. Feltételeztem, hogy a kerékcsere után is megtartjuk a helyünket.

Ha azt mondják, hogy a kiállással pozíciót veszítünk, biztosan nem jövök be”

– nyilatkozta a Ferrari brit versenyzője.

Lewis Hamilton nem állt volna ki a bokszba, ha előre tudta volna, hogy ezzel pozíciót veszít

Fotó: Mark Sutton/Formula 1 via Getty Images

Hamilton ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a csapat tempója biztató volt, és összességében versenyképes autóval rendelkeztek. Éppen ezért különösen fájó számára, hogy egy stratégiai döntés befolyásolta a végeredményt.

A hétszeres világbajnok végül a harmadik helyen ért célba,

és a futam közben már letöltött egy 5 másodperces időbüntetést kiugrásos rajt miatt. A leintés után még vizsgálták Hamiltont egy sárga zászlós incidens miatt, de ezért végül csak megrovást kapott, további büntetést nem.

A Forma-1 2026-os szezonja július 17-19. között folytatódik a Belga Nagydíjjal.