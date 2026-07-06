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A Ferrari silverstone-i taktikája felbosszantotta a csapat brit sztárját. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton egy biztosnak tűnő második helyet veszített el, miután kihívták a bokszba.

A Ferrari a Charles Leclerc sikerével zárult verseny hajrájában olyan taktikai lépés mellett döntött, amely végül Lewis Hamilton számára hátrányosan alakult. Max Verstappen kavicságyba kerülését követően biztonsági autós szakasz következett, a brit pilótát a Ferrari kihívta a bokszba kerékcserére. A mögötte haladó George Russell azonban kint maradt a pályán, így végül ő szerezte meg az ezüstérmes pozíciót.

NORTHAMPTONSHIRE, UNITED KINGDOM - JULY 5: Ferrari driver Lewis Hamilton finished third after racing on the British Grand Prix, ninth round of the 2026 Formula 1 World Championship, at Silverstone Circuit in Silverstone, Northamptonshire, United Kingdom on July 5, 2026. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Lewis Hamilton harmadik helyen zárt a Forma-1-es Brit Nagydíjon
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Lewis Hamilton dühöngött a Ferrari döntése miatt

A 41 éves sztár úgy érezte, a bokszkiállás miatt elveszítette azt a pozíciót, amelyet már nem tudott visszaszerezni, különösen azért, mert a futam biztonsági autó mögött ért véget. 

Hamilton utólag kijelentette: ha előre tudja, hogy ez lesz a forgatókönyv, nem egyezett volna bele a kerékcserébe.

„Mit számít ez már most?” – reagált fagyos hangulatban arra a felvetésre, hogy kint kellett volna-e maradnia a pályán a futam hajrájában. „A csapat arra kért, hogy álljak ki a bokszba. Feltételeztem, hogy a kerékcsere után is megtartjuk a helyünket. 

Ha azt mondják, hogy a kiállással pozíciót veszítünk, biztosan nem jövök be” 

– nyilatkozta a Ferrari brit versenyzője.

Hamilton rendkívül élvezi a versenyzést a Forma–1-es Brit Nagydíj hétvégéjén
Lewis Hamilton nem állt volna ki a bokszba, ha előre tudta volna, hogy ezzel pozíciót veszít
Fotó: Mark Sutton/Formula 1 via Getty Images

Hamilton ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a csapat tempója biztató volt, és összességében versenyképes autóval rendelkeztek. Éppen ezért különösen fájó számára, hogy egy stratégiai döntés befolyásolta a végeredményt.

A hétszeres világbajnok végül a harmadik helyen ért célba, 

és a futam közben már letöltött egy 5 másodperces időbüntetést kiugrásos rajt miatt. A leintés után még vizsgálták Hamiltont egy sárga zászlós incidens miatt, de ezért végül csak megrovást kapott, további büntetést nem.

A Forma-1 2026-os szezonja július 17-19. között folytatódik a Belga Nagydíjjal.

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