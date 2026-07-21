A balesetekkel tarkított Forma-1-es Belga Nagydíj a vb-pontversenyt vezető Kimi Antonelli győzelmével ért véget. Lewis Hamilton számára eseménydús volt a futam, ugyanis a hétszeres világbajnok George Russell-lel ütközött, majd a bokszutcában elütötte a saját szerelőjét. Később megszólalt az ijesztő esetről – szerencsére a szerelőnek nem esett komolyabb baja –, a versenyen mutatott teljesítményéről pedig önkritikusan beszélt.
Lewis Hamilton szerint össze kell szednie magát
A hétszeres világbajnok végül a negyedik helyen zárta a futmot, csapattársa, Charles Leclerc azonban másodikként ért célba. Hamilton úgy érzi, az utóbbi időben visszaesett a teljesítménye a monacóihoz képest. A brit szerint a jövőben, így a soron következő Magyar Nagydíjon is sokkal összeszedettebbnek kell lennie, ha versenyben akar maradni a világbajnoki címért.
„A negyedik pozíció és az istálló általános tempója rendkívül biztató, ám úgy gondolom, hogy még nagyon hosszú út áll előttünk.
Nem engedhetek meg magamnak több olyan hétvégét, mint a mostani, különösen a szombaton történtek fényében.
A következő hétvégére ezért jelentősen növelnem kell a koncentrációs szintemet” – idézte a Formula Passion a brit pilóta szavait.
Első ferraris idényéhez képest Hamilton mostani szezonja lényegesen jobb,
hiszen 10 futam alatt több pontot gyűjtött, mint az egész 2025-ös évadban. Az egyéni pontversenyben Antonelli mögött 45 ponttal lemaradva a második helyen áll, és csapattársát, az utóbbi időben javuló formát mutató Leclerc-t 33 ponttal előzi meg.
A Forma-1 2026-os szezonja július 24-26. között a Magyar Nagydíjjal folytatódik.
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