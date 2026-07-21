A balesetekkel tarkított Forma-1-es Belga Nagydíj a vb-pontversenyt vezető Kimi Antonelli győzelmével ért véget. Lewis Hamilton számára eseménydús volt a futam, ugyanis a hétszeres világbajnok George Russell-lel ütközött, majd a bokszutcában elütötte a saját szerelőjét. Később megszólalt az ijesztő esetről – szerencsére a szerelőnek nem esett komolyabb baja –, a versenyen mutatott teljesítményéről pedig önkritikusan beszélt.

Lewis Hamilton nehéz hétvégén van túl

Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto/AFP

Lewis Hamilton szerint össze kell szednie magát

A hétszeres világbajnok végül a negyedik helyen zárta a futmot, csapattársa, Charles Leclerc azonban másodikként ért célba. Hamilton úgy érzi, az utóbbi időben visszaesett a teljesítménye a monacóihoz képest. A brit szerint a jövőben, így a soron következő Magyar Nagydíjon is sokkal összeszedettebbnek kell lennie, ha versenyben akar maradni a világbajnoki címért.

„A negyedik pozíció és az istálló általános tempója rendkívül biztató, ám úgy gondolom, hogy még nagyon hosszú út áll előttünk.

Nem engedhetek meg magamnak több olyan hétvégét, mint a mostani, különösen a szombaton történtek fényében.

A következő hétvégére ezért jelentősen növelnem kell a koncentrációs szintemet” – idézte a Formula Passion a brit pilóta szavait.

After just 10 races, Lewis Hamilton has already scored more points than he did in all of last season 👏



🖥️ @F1GuyDan pic.twitter.com/sm1q2xKEzE — The Race (@wearetherace) July 20, 2026

Első ferraris idényéhez képest Hamilton mostani szezonja lényegesen jobb,

hiszen 10 futam alatt több pontot gyűjtött, mint az egész 2025-ös évadban. Az egyéni pontversenyben Antonelli mögött 45 ponttal lemaradva a második helyen áll, és csapattársát, az utóbbi időben javuló formát mutató Leclerc-t 33 ponttal előzi meg.

A Forma-1 2026-os szezonja július 24-26. között a Magyar Nagydíjjal folytatódik.