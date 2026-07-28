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A Forma-1-es Magyar Nagydíj feszült pillanatokat hozott a Ferrari sztárja számára. Lewis Hamilton 5 másodperces büntetést kapott, de még Max Verstappen és az olasz sajtó is elküldte őt melegebb éghajlatra.

A Lando Norris győzelmével zárult Forma-1-es Magyar Nagydíj a Ferrarinak nem hozott sikert, ugyanis Charles Leclerc és Lewis Hamilton sem tudott dobogóra állni. A brit a harmadik helyért harcolt, ám a bokszutcában minimális különbséggel átlépte a sebességhatárt, amiért az FIA 5 másodperces büntetéssel sújtotta, így végül csak az ötödik helyen zárt. A mogyoródi futamon ráadásul volt egy olyan manővere, ami Max Verstappent is kiakasztotta.

Lewis Hamiltont Max Verstappen is megtalálta a Forma-1-es Magyar Nagydíj után
Lewis Hamiltont Max Verstappen is megtalálta a Forma-1-es Magyar Nagydíj után
Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Max Verstappen kiosztotta Lewis Hamiltont

A holland az első kanyarban vetődött be a Ferrari pilótája mellé, akit szabálytalan védekezéssel vádolt.

„Nem akarok panaszkodni, de megint bemozdult féktávon. Szép manőver volt, ám ez így nincs rendjén”

– panaszolta az esetet Verstappen a mérnökének, Gianpiero Lambiasének.

A Red Bull pilótája szerint a hétszeres világbajnok egyszerűen nem figyelt a manőver közben, bár a hollandnak végül így is sikerült megszereznie a második helyet a futamot megnyerő Lando Norris mögött. A szakértők nem értettek egyet Verstappen kifogásával, az olasz sajtó munkatársai azonban keményen kritizálták Hamiltont. A britet nem emiatt bírálták, hanem sorozatos hibái és büntetései miatt vették célba.

Formula 1 drivers Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing and Lewis Hamilton of Scuderia Ferrari HP during the Formula 1 Canada at the Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, Canada, on May 24, 2026. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen dühös volt Lewis Hamilton miatt
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Lewis Hamilton túl sokat hibázik?

„Bizonyos helyzetekben egyértelműen látszik a koncentráció vagy a figyelem hiánya. Egy ilyen magas színvonalú bajnokságban már semmilyen hibát nem lehet megengedni” – jegyezte meg Ivan Capelli korábbi Forma-1-es pilóta.

„Ez a mennyiség határozottan sok egy ilyen kaliberű pilótának, hiszen az ilyen rontásokat inkább egy kezdőtől várná az ember” 

– idézte az olasz autóversenyző, Matteo Bobbi véleményét a Motorsport

Az utóbbi hat versenyén öt büntetést begyűjtő Hamiltont a spanyol Marc Gené sem kímélte: „Rengeteg büntetést kap mostanában. Sokkal jobban kell figyelnie, mert ezekkel a pontokat ajándékozza oda az ellenfeleknek. Rendkívül nehéz megszerezni ezeket a helyezéseket, ő pedig csak úgy elszórja őket”.

11 versenyhétvége után Hamilton 50 pontnyi lemaradással a második helyen áll az egyéni pontversenyben az éllovas Kimi Antonelli mögött. 

A Forma-1 2026-os szezonja a nyári szünetet követően majd csak augusztus 21-23. folytatódik Hollandiában.

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