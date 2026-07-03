A Forma-1-es Brit Nagydíj egyetlen szabadedzésén Lewis Hamilton volt a leggyorsabb. A pénteki gyakorlást követte a sprintidőmérő, az SQ1-ben az olaszok pilótái futották a legjobb időket: a hétszeres világbajnok végzett az élen csapattársa, Charles Leclerc előtt.

Lewis Hamilton számára jól indult a Forma-1-es Brit Nagydíj

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lewis Hamilton eddig remekel Silverstone-ban

Az SQ2-t is Hamilton zárta az élen, Leclerc elé viszont feljött a vb-pontverseny éllovasa, Antonelli. Az utolsó, döntő etapra rajtuk kívül még Lawson, Piastri, Verstappen, Russell, Hadjar, Lindblad és Norris alkotta a mezőnyt. A pilóták a sprintkvalifikáció harmadik szakaszában lágy gumikon haladtak ki a bokszból a versenypályára, tulajdonképpen mindenkinek egyetlen gyors körre volt lehetősége. Az SQ3 hatalmas csatát hozott,

Antonelli remek időt autózott, de Hamilton 11 ezreddel verte meg a Mercedes olasz szupertehetségét.

A harmadik helyet Verstappen csípte el, a holland mögött pedig nagyon minimális lemaradásban követték egymást a többiek.

Lewis Hamiltont meglepte a Ferrari remek teljesítménye

Jó, nagyon tetszik, imádom ezt a helyet, a közönséget”

– kezdte értékelését a sprintidőmérő megnyerése után Hamilton, aki méltatta a csapatot és az autó remek beállítását. „Éreztem, hogy gyors vagyok az egész időmérőn, a csapat megérdemli ezt, de nagyon szoros volt a küzdelem a teljes mezőnyt tekintve” – tette hozzá a brit, majd a Mercedest is megdicsérte.

A 41 éves sztár nem számított arra, hogy ennyire jók lesznek már pénteken,

de örül neki, hogy harcban lehetnek a győzelemért akár a vasárnapi futamon is.

Lewis Hamilton nyerte a sprintidőmérőt

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A Forma-1-es Brit Nagydíj szombaton 13 órakor folytatódik a sprintfutammal, az időmérőre 17 órától kerül majd sor, a főesemény pedig vasárnap 16 órakor veszi kezdetét.