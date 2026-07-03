Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Forma-1-es Brit Nagydíjon sprintfutamot is rendeznek a hétvégén. A silverstone-i sprintidőmérőn a szabadedzéshez hasonlóan Lewis Hamilton futotta a legjobb időt, aki mindössze 11 ezreddel előzte meg Kimi Antonellit.

A Forma-1-es Brit Nagydíj egyetlen szabadedzésén Lewis Hamilton volt a leggyorsabb. A pénteki gyakorlást követte a sprintidőmérő, az SQ1-ben az olaszok pilótái futották a legjobb időket: a hétszeres világbajnok végzett az élen csapattársa, Charles Leclerc előtt.

Lewis Hamilton számára jól indult a Forma-1-es Brit Nagydíj
Lewis Hamilton számára jól indult a Forma-1-es Brit Nagydíj
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lewis Hamilton eddig remekel Silverstone-ban

Az SQ2-t is Hamilton zárta az élen, Leclerc elé viszont feljött a vb-pontverseny éllovasa, Antonelli. Az utolsó, döntő etapra rajtuk kívül még Lawson, Piastri, Verstappen, Russell, Hadjar, Lindblad és Norris alkotta a mezőnyt. A pilóták a sprintkvalifikáció harmadik szakaszában lágy gumikon haladtak ki a bokszból a versenypályára, tulajdonképpen mindenkinek egyetlen gyors körre volt lehetősége. Az SQ3 hatalmas csatát hozott, 

Antonelli remek időt autózott, de Hamilton 11 ezreddel verte meg a Mercedes olasz szupertehetségét. 

A harmadik helyet Verstappen csípte el, a holland mögött pedig nagyon minimális lemaradásban követték egymást a többiek.

Lewis Hamiltont meglepte a Ferrari remek teljesítménye

Jó, nagyon tetszik, imádom ezt a helyet, a közönséget” 

– kezdte értékelését a sprintidőmérő megnyerése után Hamilton, aki méltatta a csapatot és az autó remek beállítását. „Éreztem, hogy gyors vagyok az egész időmérőn, a csapat megérdemli ezt, de nagyon szoros volt a küzdelem a teljes mezőnyt tekintve” – tette hozzá a brit, majd a Mercedest is megdicsérte.

A 41 éves sztár nem számított arra, hogy ennyire jók lesznek már pénteken, 

de örül neki, hogy harcban lehetnek a győzelemért akár a vasárnapi futamon is.

Ferrari's British driver Lewis Hamilton leaves the track during the sprint qualifying session ahead of the Formula One British Grand Prix at the Silverstone motor racing circuit in Silverstone, central England, on July 3, 2026. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Lewis Hamilton nyerte a sprintidőmérőt
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A Forma-1-es Brit Nagydíj szombaton 13 órakor folytatódik a sprintfutammal, az időmérőre 17 órától kerül majd sor, a főesemény pedig vasárnap 16 órakor veszi kezdetét.

  • Kapcsolódó cikkek
Először rajtol a Hungaroringen a Forma-1-ről álmodó Molnár Martin
Lewis Hamilton elárulta, mi áll a Ferrari látványos feltámadása mögött
Verstappen közel volt a csodához, de a Red Bull furcsa döntése mindent megváltoztatott

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!