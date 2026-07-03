A Forma-1-es Brit Nagydíjon sprintfutamot is rendeznek, ezért egyetlen szabadedzés állt a pilóták rendelkezésére Silverstone-ban. A pénteki gyakorláson a Ferrari pilótája, a hazai közönség előtt versenyző Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, a brit világsztár 1:29,260-as időt autózott.

Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Brit Nagydíj egyetlen szabadedzésén

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lewis Hamilton egyértelműen üzent a mezőnynek?

A hétszeres világbajnok nyolc futam után a harmadik helyen áll az egyéni pontversenyben a Mercedes párosa, Kimi Antonelli és George Russell mögött. A 41 éves sztár a pénteki szabadedzésen a vb-pontversenyt vezető Antonellit két tizeddel, monacói csapattársát, Charles Leclerc-t pedig hat tizeddel verte meg – a negyedik legjobb időt Russell futotta.

Hamilton az idei Katalán Nagydíjon aratta első futamgyőzelmét a Ferrari pilótájaként, pénteki tempójával pedig minden bizonnyal azt jelezte, hogy komolyan kell számolni vele az idény további részében.

20th year at Silverstone. First session. Fastest lap.



Sir Lewis Hamilton 👋🇬🇧 pic.twitter.com/A4FzWLyuMO — Autosport (@autosport) July 3, 2026

Hamilton első ferraris szezonja nem sikerült túl jól, idén azonban egészen más a helyzet az olasz istállónál, amely a konstruktőrök között jelenleg a második helyen áll a Mercedes mögött – igaz, 98 pontos lemaradással, de javuló formát mutatva. A brit sztár formajavulásában jelentős szerepet játszik az SF-26 fejlesztésében végzett munkája, valamint az is, hogy új versenymérnökével, Carlo Santival gyorsan megtalálta a közös hangot. Hamilton a silverstone-i versenyhétvége előtt el is mondta véleményét csapata és saját fejlődéséről.

Az F1-es Brit Nagydíj pénteken 17:30-tól folytatódik a sprintidőmérővel.