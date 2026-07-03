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A Forma-1-es Brit Nagydíj egyetlen szabadedzésén a Ferrari pilótája volt a leggyorsabb. Lewis Hamilton a silverstone-i gyakorláson megelőzte a Mercedeseket és saját csapattársát is.

A Forma-1-es Brit Nagydíjon sprintfutamot is rendeznek, ezért egyetlen szabadedzés állt a pilóták rendelkezésére Silverstone-ban. A pénteki gyakorláson a Ferrari pilótája, a hazai közönség előtt versenyző Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, a brit világsztár 1:29,260-as időt autózott.

Ferrari's British driver Lewis Hamilton drives during the first practice session ahead of the Formula One British Grand Prix at the Silverstone motor racing circuit in Silverstone, central England, on July 3, 2026. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Brit Nagydíj egyetlen szabadedzésén
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lewis Hamilton egyértelműen üzent a mezőnynek?

A hétszeres világbajnok nyolc futam után a harmadik helyen áll az egyéni pontversenyben a Mercedes párosa, Kimi Antonelli és George Russell mögött. A 41 éves sztár a pénteki szabadedzésen a vb-pontversenyt vezető Antonellit két tizeddel, monacói csapattársát, Charles Leclerc-t pedig hat tizeddel verte meg – a negyedik legjobb időt Russell futotta. 

Hamilton az idei Katalán Nagydíjon aratta első futamgyőzelmét a Ferrari pilótájaként, pénteki tempójával pedig minden bizonnyal azt jelezte, hogy komolyan kell számolni vele az idény további részében.

Hamilton első ferraris szezonja nem sikerült túl jól, idén azonban egészen más a helyzet az olasz istállónál, amely a konstruktőrök között jelenleg a második helyen áll a Mercedes mögött – igaz, 98 pontos lemaradással, de javuló formát mutatva. A brit sztár formajavulásában jelentős szerepet játszik az SF-26 fejlesztésében végzett munkája, valamint az is, hogy új versenymérnökével, Carlo Santival gyorsan megtalálta a közös hangot. Hamilton a silverstone-i versenyhétvége előtt el is mondta véleményét csapata és saját fejlődéséről.

Az F1-es Brit Nagydíj pénteken 17:30-tól folytatódik a sprintidőmérővel.

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