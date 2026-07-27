A fergeteges hangulatú Forma-1-es Magyar Nagydíj vasárnapi futama rendkívüli izgalmakat tartogatott a Hungaroringen. A versenyt a világbajnoki címvédő Lando Norris nyerte, akinek csapattársa, Oscar Piastri a második helyen érhetett volna célba, ám pár körrel a leintés előtt megállt az autója. A Ferrari nem zárt jó hétvégét, Charles Leclerc a negyedik, Lewis Hamilton pedig az ötödik lett, így egyikük sem fért fel a dobogóra.
Lewis Hamilton nem úszta meg a büntetést
A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) mindkét ferraris pilóta ügyében vizsgálatot indított a mogyoródi futamon. Leclerc-t sárga zászlós jelzés figyelmen kívül hagyásával gyanúsították meg, de a monacói végül megúszta a büntetést, amit Hamilton viszont nem kerülhetett el. A brit versenyző a bokszutcában ugyan minimális különbséggel lépte csak túl a megengedett tempót, de az FIA nem kegyelmezett.
„A 44-es rajtszámú autó 0,1 km/órával lépte túl a bokszutca sebességhatárát, amelyet erre az eseményre 80 km/órában határoztak meg.
A döntés értelmében a versenyző 5 másodperces időbüntetést kap
a futamon elkövetett szabálytalanság miatt” – olvasható a hivatalos indoklásban.
Lewis Hamilton a Ferrari taktikáját bírálta
Hiába a csekély különbség, Hamiltont szankcionálták, így csak az ötödik helyen zárta a futamot. A leintést követően a hétszeres világbajnok dühösen értékelte a történteket, bár ő elsősorban a csapat stratégiáját vonta kérdőre. A brit pilóta szerint a gumijai tökéletes állapotban voltak, így a bokszkiállás nélkül is kényelmesen harcba szállhatott volna a harmadik helyért.
„Határozottan nem gondolom, hogy be kellett volna állnunk a bokszba; a döntés szó szerint közvetlenül a bokszutca bejárata előtt született, és nem volt időm vitatkozni” – idézte Hamilton szavait a RacingNews365 portál.
„Ez egyszerűen utat nyitott annak a büntetésnek, amit a végén kaptam. Úgy gondolom, az elmúlt három versenyem nem volt túl jó.
Sok hiba történt, Silverstone-ban is akadt egy baki, ami drágán megfizetődött, és persze a legutóbbi versenyen is. Szóval rengeteg büntetést kaptam az elmúlt három futam során, ezért keményen kell dolgoznom, hogy ne adjam meg nekik a lehetőséget arra, hogy újabb büntetéseket szabjanak ki rám” – fűzte hozzá bosszúsan a brit.
A Forma-1 2026-os szezonja a nyári szünetet követően majd csak augusztus 21-23. folytatódik Hollandiában.
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