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A Forma-1-es Magyar Nagydíj Lando Norris győzelmével ért véget. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton pórul járt, a Ferrari brit pilótája 5 másodperces időbüntetéssel fejezte be a futamot, a leintést követően pedig csapata taktikáját bírálta.

A fergeteges hangulatú Forma-1-es Magyar Nagydíj vasárnapi futama rendkívüli izgalmakat tartogatott a Hungaroringen. A versenyt a világbajnoki címvédő Lando Norris nyerte, akinek csapattársa, Oscar Piastri a második helyen érhetett volna célba, ám pár körrel a leintés előtt megállt az autója. A Ferrari nem zárt jó hétvégét, Charles Leclerc a negyedik, Lewis Hamilton pedig az ötödik lett, így egyikük sem fért fel a dobogóra.

Lewis Hamilton büntetést kapott a Hungaroringen
Lewis Hamilton büntetést kapott a Hungaroringen
Fotó: Federico Basile / IPA via ZUMA Press

Lewis Hamilton nem úszta meg a büntetést

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) mindkét ferraris pilóta ügyében vizsgálatot indított a mogyoródi futamon. Leclerc-t sárga zászlós jelzés figyelmen kívül hagyásával gyanúsították meg, de a monacói végül megúszta a büntetést, amit Hamilton viszont nem kerülhetett el. A brit versenyző a bokszutcában ugyan minimális különbséggel lépte csak túl a megengedett tempót, de az FIA nem kegyelmezett. 

„A 44-es rajtszámú autó 0,1 km/órával lépte túl a bokszutca sebességhatárát, amelyet erre az eseményre 80 km/órában határoztak meg. 

A döntés értelmében a versenyző 5 másodperces időbüntetést kap 

a futamon elkövetett szabálytalanság miatt” – olvasható a hivatalos indoklásban.

Lewis Hamilton a Ferrari taktikáját bírálta

Hiába a csekély különbség, Hamiltont szankcionálták, így csak az ötödik helyen zárta a futamot. A leintést követően a hétszeres világbajnok dühösen értékelte a történteket, bár ő elsősorban a csapat stratégiáját vonta kérdőre. A brit pilóta szerint a gumijai tökéletes állapotban voltak, így a bokszkiállás nélkül is kényelmesen harcba szállhatott volna a harmadik helyért.

„Határozottan nem gondolom, hogy be kellett volna állnunk a bokszba; a döntés szó szerint közvetlenül a bokszutca bejárata előtt született, és nem volt időm vitatkozni” – idézte Hamilton szavait a RacingNews365 portál.

„Ez egyszerűen utat nyitott annak a büntetésnek, amit a végén kaptam. Úgy gondolom, az elmúlt három versenyem nem volt túl jó. 

Sok hiba történt, Silverstone-ban is akadt egy baki, ami drágán megfizetődött, és persze a legutóbbi versenyen is. Szóval rengeteg büntetést kaptam az elmúlt három futam során, ezért keményen kell dolgoznom, hogy ne adjam meg nekik a lehetőséget arra, hogy újabb büntetéseket szabjanak ki rám” – fűzte hozzá bosszúsan a brit.

MOGYOROD, HUNGARY - JULY 26: Lewis Hamilton of Great Britain looks down while wearing a Scuderia Ferrari HP team cap and sunglasses on the drivers' parade truck before the Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix at the Hungaroring on July 26, 2026 in Mogyorod, Hungary. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton bosszús volt a Forma-1-es Magyar Nagydíj után
Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A Forma-1 2026-os szezonja a nyári szünetet követően majd csak augusztus 21-23. folytatódik Hollandiában.

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