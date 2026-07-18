Lewis Hamilton az Instagram-oldalán több közös fotót és videót is megosztott, amelyek egy családi kiránduláson készültek. A képeken Kim Kardashiannel és gyermekeivel csónakáznak, quadoznak, illetve kéz a kézben sétálnak.

Lewis Hamilton megható szavakkal üzent barátnőjének, Kim Kardashiannek

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto /AFP

Lewis Hamilton üzenete

A bejegyzéshez a brit pilóta mindössze négy szót írt:

„Hold your people close”, vagyis: „Tartsd közel magadhoz a szeretteidet”.

A gyászhírt Kim Kardashian édesanyja, Kris Jenner jelentette be, aki megható sorokkal búcsúzott édesanyjától. Mary Jo Campbell a Kardashian család egyik meghatározó alakja volt, a rajongók is jól ismerhették a család valóságshow-jából. Kim később azt írta, hogy az elmúlt napokat végig a nagymamája mellett töltötte, és úgy fogalmazott, hogy legjobb barátját és egyik legnagyobb példaképét veszítette el.

Hamilton üzenete azért is kapott nagy figyelmet, mert Kim Kardashiant sok kritika érte, miután a nagymamája halálhírének napján nyaralós fotókat tett közzé a közösségi oldalán. A médiaszemélyiség később tisztázta, hogy a bejegyzést még korábban időzítette, miközben az utolsó napokban folyamatosan a nagymamája mellett volt.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolatáról hónapok óta cikkezik a nemzetközi bulvársajtó, a pár pedig már egyáltalán nem rejtegeti szerelmét.

Javulni kell a Belga Nagydíjon

A Ferrari 41 éves pilótája jelenleg a Belga Nagydíjon versenyez, s bár biztatóan kezdte a spái hétvégét, később nagyobbra nőtt a különbség a mercedeses Andrea Kimi Antonelli mögött ahhoz képest, mint amire számítottak.

Hamilton a Sky Sportsnak elmondta, a Ferrari tisztában volt vele, hogy a Spa-Francorchamps-i pálya karakterisztikája kedvezhet a Mercedesnek, ennek ellenére meglepte a rivális tempója.

„Kicsivel nagyobb a különbség, mint vártuk. Tudtuk, hogy ezen a pályán erősek lehetnek, de reméltük, hogy közelebb leszünk hozzájuk – fogalmazott a brit, aki kiemelte, hogy az autó viselkedésével alapvetően elégedett volt, ezért nem érzi reménytelennek a helyzetet. – Az egyensúly egészen jó volt. Egyszerűen hiányzik még némi teljesítmény. Most azon dolgozunk, hogy megtaláljuk, honnan tudjuk ezt előteremteni.”

A Belga Nagydíj időmérő edzését szombaton 16, a futamot vasárnap 15 órától rendezik.