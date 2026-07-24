Ahogy szinte minden évben, idén is óriási érdeklődés övezi a Forma–1-es Magyar Nagydíjat. Akadt olyan fanatikus szurkoló is, aki már tavaly szeptemberben biztosította a helyét a Hungaroringen, hogy semmiről se maradjon le. A jegyek ugyan időben elfogytak, az árak azonban idén sem lettek barátságosabbak: a helyszínen egy óriás palacsintáért akár 8000 forintot, míg egy komplett hamburgermenüért 15 ezer forintot is elkérhetnek. És ez még csak a kezdet – mutatjuk, mennyibe kerülnek az ételek és italok a Magyar Nagydíjon.

Horror áron árulják az ételeket és az italokat a 41. Magyar Nagydíjon

Fotó: ORIGO

Az ételek és az italok árai a Magyar Nagydíjon:

Jégkrém – 1900 Ft

Kürtős kalács – 4800 Ft

Saslik – 7400 Ft

Sült kolbász – 7500 Ft

Gyros pitában – 4900 Ft

Gyros tál – 7500 Ft

Roston sült csirkemell – 6600 Ft

Rántott sajt – 7500 Ft

Grillezett saláta – 4700 Ft

Csülök – 7700 Ft

Hasábburgonya – 2400 Ft

Steak burgonya – 2700 Ft

Görög saláta – 5000 Ft

Pizza szelet – 3600 Ft

Óriás palacsinta – 7500 Ft + feltét

Az ételek és az italok árai a Magyar Nagydíj egyik standjánál Fotó: ORIGO

Italok

Csapolt Heineken 0,5 l – 2450 Ft

Heineken 0.0 – 2450 Ft

Heineken Silver – 2450 Ft

Gösser Citrom – 2000 Ft

Víz – 900 Ft

Üdítők – 1500 Ft

Italok árai sem olcsóak a Hungaroringen Fotó: ORIGO

A helyszínen azt is észrevettük, hogy a tavalyi évhez képest nem csökkentek az árak, sőt. Változás inkább abban történt, hogy az ételek előtt már nem tüntetik fel az árakat, azok kizárólag a kihelyezett menülapon találhatók meg.