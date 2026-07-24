Ahogy szinte minden évben, idén is óriási érdeklődés övezi a Forma–1-es Magyar Nagydíjat. Akadt olyan fanatikus szurkoló is, aki már tavaly szeptemberben biztosította a helyét a Hungaroringen, hogy semmiről se maradjon le. A jegyek ugyan időben elfogytak, az árak azonban idén sem lettek barátságosabbak: a helyszínen egy óriás palacsintáért akár 8000 forintot, míg egy komplett hamburgermenüért 15 ezer forintot is elkérhetnek. És ez még csak a kezdet – mutatjuk, mennyibe kerülnek az ételek és italok a Magyar Nagydíjon.
Az ételek és az italok árai a Magyar Nagydíjon:
- Jégkrém – 1900 Ft
- Kürtős kalács – 4800 Ft
- Saslik – 7400 Ft
- Sült kolbász – 7500 Ft
- Gyros pitában – 4900 Ft
- Gyros tál – 7500 Ft
- Roston sült csirkemell – 6600 Ft
- Rántott sajt – 7500 Ft
- Grillezett saláta – 4700 Ft
- Csülök – 7700 Ft
- Hasábburgonya – 2400 Ft
- Steak burgonya – 2700 Ft
- Görög saláta – 5000 Ft
- Pizza szelet – 3600 Ft
- Óriás palacsinta – 7500 Ft + feltét
Italok
- Csapolt Heineken 0,5 l – 2450 Ft
- Heineken 0.0 – 2450 Ft
- Heineken Silver – 2450 Ft
- Gösser Citrom – 2000 Ft
- Víz – 900 Ft
- Üdítők – 1500 Ft
A helyszínen azt is észrevettük, hogy a tavalyi évhez képest nem csökkentek az árak, sőt. Változás inkább abban történt, hogy az ételek előtt már nem tüntetik fel az árakat, azok kizárólag a kihelyezett menülapon találhatók meg.