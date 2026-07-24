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Idén is mélyen a zsebükbe kell nyúlni azoknak, akik kilátogatnak a Hungaroringre. A magas jegyárak mellett a ételek és az italok sem olcsóak a 41. Magyar Nagydíjon.

Ahogy szinte minden évben, idén is óriási érdeklődés övezi a Forma–1-es Magyar Nagydíjat. Akadt olyan fanatikus szurkoló is, aki már tavaly szeptemberben biztosította a helyét a Hungaroringen, hogy semmiről se maradjon le. A jegyek ugyan időben elfogytak, az árak azonban idén sem lettek barátságosabbak: a helyszínen egy óriás palacsintáért akár 8000 forintot, míg egy komplett hamburgermenüért 15 ezer forintot is elkérhetnek. És ez még csak a kezdet – mutatjuk, mennyibe kerülnek az ételek és italok a Magyar Nagydíjon.

Horror áron árulják az ételeket és az italokat a 41. Magyar Nagydíjon
Horror áron árulják az ételeket és az italokat a 41. Magyar Nagydíjon 
Fotó: ORIGO

Az ételek és az italok árai a Magyar Nagydíjon: 

  • Jégkrém –  1900 Ft 
  • Kürtős kalács –  4800 Ft
  • Saslik – 7400 Ft
  • Sült kolbász – 7500 Ft
  • Gyros pitában – 4900 Ft
  • Gyros tál – 7500 Ft
  • Roston sült csirkemell – 6600 Ft
  • Rántott sajt – 7500 Ft
  • Grillezett saláta – 4700 Ft
  • Csülök – 7700 Ft
  • Hasábburgonya – 2400 Ft
  • Steak burgonya – 2700 Ft
  • Görög saláta – 5000 Ft
  • Pizza szelet – 3600 Ft
  • Óriás palacsinta – 7500 Ft + feltét
Az ételek és az italok árai a Magyar Nagydíj egyik standjánál
Az ételek és az italok árai a Magyar Nagydíj egyik standjánál Fotó: ORIGO

Italok

  • Csapolt Heineken 0,5 l – 2450 Ft
  • Heineken 0.0 – 2450 Ft
  • Heineken Silver – 2450 Ft
  • Gösser Citrom – 2000 Ft
  • Víz –  900 Ft
  • Üdítők – 1500 Ft
Italok árai sem olcsóak a Hungaroringen Fotó: ORIGO

A helyszínen azt is észrevettük, hogy a tavalyi évhez képest nem csökkentek az árak, sőt. Változás inkább abban történt, hogy az ételek előtt már nem tüntetik fel az árakat, azok kizárólag a kihelyezett menülapon találhatók meg.

F1 árak
F1 árak
F1 árak
F1 árak
F1 árak
F1 árak
F1 árak
F1 árak
F1 árak
F1 árak
F1 árak
Galéria: Sokkoló árak a Hungaroringen: 8000 forint az óriás palacsinta, 5000 a kürtőskalács
Fotó: ORIGO
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Horror áron árulják az ételeket és italokat a Forma-1-es Magyar Nagydíjon

 

 

Forma-1 Magyar Nagydíj 2026
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