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Szinte hihetetlen, de sorrendben a 41. F1-es verseny következik a Hungaroringen. A nyolcvanas években négy Magyar Nagydíjat rendeztek, az Origón megnézheted az 1986-1989-os viadalok fotóit.

Az 1986. augusztus 10-én rendezett Forma-1-es Magyar Nagydíj volt az első a sportág történetében, amely a keleti blokk egyik országában került megrendezésre. Eredetileg Szovjetunióban, majd Jugoszláviában álmodták meg az első, vasfüggönyön túli futamot az F1 vezérei, de végül Magyarországot választották. Szó volt a Városligetről, majd a Népligetről, végül egy "szűz" területen, Mogyoródon építették meg a pályát. 

Az első Magyar Nagydíjat 1986-ban rendezték
Az első Magyar Nagydíjat 1986-ban rendezték Fotó: Fortepan/Glosz András

Az építése 1985 októberében kezdődött, és mindössze nyolc hónap alatt befejeződött, ami a mai napig rekordnak számít az F1-ben. A Hungaroring 1986 tavaszán készült el, a pálya eredeti hossza 4014 méter volt, most pedig 4381 méter. Ez a vonalvezetés 2003 óta van érvényben, amikor meghosszabbították a célegyenest és átalakítottak néhány kanyart. Az első futam a két brazil, Nelson Piquet és Ayrton Senna legendás csatáját hozta, ahol Piquet egy látványos, csúsztatott előzéssel szerezte meg a győzelmet. A harmadik helyen a brit Nigel Mansell végzett. Később a pályán szerezte meg élete első F1-es futamgyőzelmét Fernando Alonso (2003), Jenson Button (2006), Heikki Kovalainen (2008) és Esteban Ocon (2021) is. 

Az alábbi galériában a nyolcvanas évek Magyar Nagydíjairól nézhetsz képeket

Magyar Nagydíj, F1, Hungaroring, Retro, 1986
Magyar Nagydíj, F1, Hungaroring, Retro, 1986
Magyar Nagydíj, F1, Hungaroring, Retro, 1986
Magyar Nagydíj, F1, Hungaroring, Retro, 1987
Magyar Nagydíj, F1, Hungaroring, Retro, 1986
Magyar Nagydíj, F1, Hungaroring, Retro, 1986
Magyar Nagydíj, F1, Hungaroring, Retro, 1986
Magyar Nagydíj, F1, Hungaroring, Retro, 1986, ayrton Senna
Magyar Nagydíj, F1, Hungaroring, Retro, 1986
Magyar Nagydíj, F1, Hungaroring, Retro, 1988
Magyar Nagydíj, F1, Hungaroring, Retro, 1987
Magyar Nagydíj, F1, Hungaroring, Retro, 1988
Magyar Nagydíj, F1, Hungaroring, Retro, 1986
Galéria: Forma-1 Magyar Nagydíj múltidézés
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Forma-1 Magyar Nagydíj múltidézés

 

Forma-1 Magyar Nagydíj 2026
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