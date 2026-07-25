Az 1986. augusztus 10-én rendezett Forma-1-es Magyar Nagydíj volt az első a sportág történetében, amely a keleti blokk egyik országában került megrendezésre. Eredetileg Szovjetunióban, majd Jugoszláviában álmodták meg az első, vasfüggönyön túli futamot az F1 vezérei, de végül Magyarországot választották. Szó volt a Városligetről, majd a Népligetről, végül egy "szűz" területen, Mogyoródon építették meg a pályát.

Az első Magyar Nagydíjat 1986-ban rendezték Fotó: Fortepan/Glosz András

Az építése 1985 októberében kezdődött, és mindössze nyolc hónap alatt befejeződött, ami a mai napig rekordnak számít az F1-ben. A Hungaroring 1986 tavaszán készült el, a pálya eredeti hossza 4014 méter volt, most pedig 4381 méter. Ez a vonalvezetés 2003 óta van érvényben, amikor meghosszabbították a célegyenest és átalakítottak néhány kanyart. Az első futam a két brazil, Nelson Piquet és Ayrton Senna legendás csatáját hozta, ahol Piquet egy látványos, csúsztatott előzéssel szerezte meg a győzelmet. A harmadik helyen a brit Nigel Mansell végzett. Később a pályán szerezte meg élete első F1-es futamgyőzelmét Fernando Alonso (2003), Jenson Button (2006), Heikki Kovalainen (2008) és Esteban Ocon (2021) is.

Az alábbi galériában a nyolcvanas évek Magyar Nagydíjairól nézhetsz képeket