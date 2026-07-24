A Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzésével vette kezdetét a mogyoródi versenyhétvége. Budapest már javában F1-lázban ég, péntek délelőtt George Russell magyar szurkolókkal találkozott, de a McLaren sztárjai, Lando Norris és Oscar Piastri is üdvözölték a rajongókat.
Piros zászló a Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzésén
Sorra érkeztek a versenypályára a pilóták a Hungaroringen, a Ferrarik feltűnése után Charles Leclerc futotta a legjobb időt, és az élen is maradt.
Lance Stroll autója több mint fél óra elteltével megadta magát, fel is villant a piros zászló,
az Aston Martint pedig gyorsan eltávolították a pályáról.
Charles Leclerc Ferrarija is csődöt mondott
Öt perccel később folytatódhatott a szabadedzés, amely során Carlos Sainz hozta rá a frászt a Williams mérnökeire, miután alaposan elfékezte magát, a gumik csak úgy füstöltek. A spanyol végül folytatni tudta, a leggyorsabb Leclerc azonban a bokszutcába bejövet parkolta le a Ferrarit, a szerelők már rohantak is a meghibásodott autóhoz.
A legjobb időt így is a monacói futotta,
a második leggyorsabb Max Verstappen volt, a harmadik legjobb időt pedig Lewis Hamilton autózta.
A Forma-1-es Magyar Nagydíj pénteken 17 órakor folytatódik a második szabadedzéssel.
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