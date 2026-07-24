A Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzésével vette kezdetét a mogyoródi versenyhétvége. Budapest már javában F1-lázban ég, péntek délelőtt George Russell magyar szurkolókkal találkozott, de a McLaren sztárjai, Lando Norris és Oscar Piastri is üdvözölték a rajongókat.

A Forma-1-es világbajnok, Lando Norris is találkozott a rajongókkal a Magyar Nagydíj előtt

Fotó: ORIGO

Piros zászló a Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzésén

Sorra érkeztek a versenypályára a pilóták a Hungaroringen, a Ferrarik feltűnése után Charles Leclerc futotta a legjobb időt, és az élen is maradt.

Lance Stroll autója több mint fél óra elteltével megadta magát, fel is villant a piros zászló,

az Aston Martint pedig gyorsan eltávolították a pályáról.

Here's a look at what happened to Lance Stroll on the approach to Turn 3 😮#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/5a3zFinlZ3 — Formula 1 (@F1) July 24, 2026

Charles Leclerc Ferrarija is csődöt mondott

Öt perccel később folytatódhatott a szabadedzés, amely során Carlos Sainz hozta rá a frászt a Williams mérnökeire, miután alaposan elfékezte magát, a gumik csak úgy füstöltek. A spanyol végül folytatni tudta, a leggyorsabb Leclerc azonban a bokszutcába bejövet parkolta le a Ferrarit, a szerelők már rohantak is a meghibásodott autóhoz.

A legjobb időt így is a monacói futotta,

a második leggyorsabb Max Verstappen volt, a harmadik legjobb időt pedig Lewis Hamilton autózta.

A Forma-1-es Magyar Nagydíj pénteken 17 órakor folytatódik a második szabadedzéssel.