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Már az első gyakorlás során felvillant a piros zászló a Hungaroringen. A Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzésén Lance Stroll autója megadta magát, ezért öt percig állt a mezőny. A legjobb időt Charles Leclerc futotta, de a monacói pilóta Ferrarija is meghibásodott.

A Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzésével vette kezdetét a mogyoródi versenyhétvége. Budapest már javában F1-lázban ég, péntek délelőtt George Russell magyar szurkolókkal találkozott, de a McLaren sztárjai, Lando Norris és Oscar Piastri is üdvözölték a rajongókat.

A Forma-1-es világbajnok, Lando Norris is találkozott a rajongókkal a Magyar Nagydíj előtt
A Forma-1-es világbajnok, Lando Norris is találkozott a rajongókkal a Magyar Nagydíj előtt
Fotó: ORIGO

Piros zászló a Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzésén

Sorra érkeztek a versenypályára a pilóták a Hungaroringen, a Ferrarik feltűnése után Charles Leclerc futotta a legjobb időt, és az élen is maradt. 

Lance Stroll autója több mint fél óra elteltével megadta magát, fel is villant a piros zászló, 

az Aston Martint pedig gyorsan eltávolították a pályáról. 

Charles Leclerc Ferrarija is csődöt mondott

Öt perccel később folytatódhatott a szabadedzés, amely során Carlos Sainz hozta rá a frászt a Williams mérnökeire, miután alaposan elfékezte magát, a gumik csak úgy füstöltek. A spanyol végül folytatni tudta, a leggyorsabb Leclerc azonban a bokszutcába bejövet parkolta le a Ferrarit, a szerelők már rohantak is a meghibásodott autóhoz.

A legjobb időt így is a monacói futotta, 

a második leggyorsabb Max Verstappen volt, a harmadik legjobb időt pedig Lewis Hamilton autózta.

A Forma-1-es Magyar Nagydíj pénteken 17 órakor folytatódik a második szabadedzéssel.

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Forma-1 Magyar Nagydíj 2026
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