Színvonalas eseménnyel zárult a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a vasárnapi futamot a McLaren világbajnoki címvédő brit pilótája, Lando Norris nyerte, mögötte a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen és a Mercedes olasz versenyzője, Kimi Antonelli végzett. A versenyhétvége eseményeinek itt viszont még nem volt vége: Budapesten került sor a nagydíj hivatalos afterpartijára. A vendégek közt a sportág több szereplője mellett magyar hírességek is feltűntek. Az Origo Sportnak a 95-szörös magyar válogatott labdarúgó, Juhász Roland mesélte el, mi történik pontosan egy ilyen bulin.
Juhász Rolandnak nagy élmény volt a Magyar Nagydíj
Juhász Roland idén sokadik alkalommal vett részt a Forma-1-es Magyar Nagydíjon. A korábbi válogatott labdarúgó először húsz évvel ezelőtt látogatott ki a Hungaroringre, amikor Lothar Matthäus szövetségi kapitány irányítása alatt az egész nemzeti csapat jelent volt a versenyen.
Mindig nagyon örömmel megyek ki a Magyar Nagydíjra, ha van rá lehetőségem, mert követem és szeretem is a Forma-1-et. Idén egy baráti meghívásnak tettem eleget, és volt szerencsém az új épületet is megcsodálni, hogy tényleg milyen szép lett
– mesélte az Origo Sportnak a Hungaroringen megélt friss élményeit Juhász Roland, aki életében először a pályán is végigmehetett. Méghozzá többedmagával egy busszal, nem sokkal a pilótaparádé előtt, így teljes mértékben átélhette az esemény hangulatát.
Korábban a boxutcában is volt szerencsém járni, az is egy varázslatos dolog. Testközelből látni a versenyautókat, és azt, hogy mennyi ember és hogyan dolgozik
– fogalmazott a 95-szörös magyar válogatott labdarúgó.
Kiszurkolta Lando Norris győzelmét
Juhász Roland elmondta, a jelenlegi mezőnyből a McLaren világbajnoki címvédő brit pilótája, Lando Norris a kedvence.
Egy nagyon szimpatikus versenyzőnek találom. Mindig vidám, jópofa srác szerintem, akinek nem véletlenül szurkolnak sokan. Annak különösen örültem, hogy tavaly világbajnok lett, és vasárnap is megnyerte a futamot
– nyilatkozta a korábbi hátvéd.
Az afterparti méltó zárása volt a hétvégének
Juhász Roland a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj mellett a hivatalos, budapesti afterpartira is hivatalos volt. A sportág szereplői mellett ugyanis magyar hírességek is meghívást kaptak a bulira. Az egykori labdarúgó hosszú idő után vett részt újra ezen az eseményen.
Régen azért volt ez érdekesebb, mert több pilóta is feltűnt. A nagyobb nevek viszont már nem nagyon jelennek meg egy ilyen rendezvényen. Most is sok külföldi vendég volt, a csapatokból inkább olyanok lehettek ott, akik a háttérben dolgoznak. Illetve korábbi tulajdonosokkal lehetett még találkozni. Most azt mondták, hogy két pilóta volt jelen, Liam Lawsont én is kiszúrtam. Jó volt látni, hogy hétköznapi emberként tudott szórakozni mindenki között, nem rohamozták meg az emberek
– mesélte Juhász Roland, aki sok ismerőssel találkozott az eseményen.
Ilyenkor mindig előjönnek a régi sztorik, és nekem korábban volt szerencsém játszani a pilótákból álló labdarúgócsapatban, 25 ezer ember előtt a Puskás Stadionban. Az óriási élmény volt. Ezekről picit nosztalgiázik az ember, meg a futamról is.
A 95-szörös magyar válogatott labdarúgó elmondta, egy nagyon színvonalas, kulturált – táncos bemutatóval is tarkított – rendezvény volt a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj afterpartija.