Színvonalas eseménnyel zárult a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a vasárnapi futamot a McLaren világbajnoki címvédő brit pilótája, Lando Norris nyerte, mögötte a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen és a Mercedes olasz versenyzője, Kimi Antonelli végzett. A versenyhétvége eseményeinek itt viszont még nem volt vége: Budapesten került sor a nagydíj hivatalos afterpartijára. A vendégek közt a sportág több szereplője mellett magyar hírességek is feltűntek. Az Origo Sportnak a 95-szörös magyar válogatott labdarúgó, Juhász Roland mesélte el, mi történik pontosan egy ilyen bulin.

Lando Norris nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat

Fotó: Mirkó István

Juhász Rolandnak nagy élmény volt a Magyar Nagydíj

Juhász Roland idén sokadik alkalommal vett részt a Forma-1-es Magyar Nagydíjon. A korábbi válogatott labdarúgó először húsz évvel ezelőtt látogatott ki a Hungaroringre, amikor Lothar Matthäus szövetségi kapitány irányítása alatt az egész nemzeti csapat jelent volt a versenyen.

Mindig nagyon örömmel megyek ki a Magyar Nagydíjra, ha van rá lehetőségem, mert követem és szeretem is a Forma-1-et. Idén egy baráti meghívásnak tettem eleget, és volt szerencsém az új épületet is megcsodálni, hogy tényleg milyen szép lett

– mesélte az Origo Sportnak a Hungaroringen megélt friss élményeit Juhász Roland, aki életében először a pályán is végigmehetett. Méghozzá többedmagával egy busszal, nem sokkal a pilótaparádé előtt, így teljes mértékben átélhette az esemény hangulatát.

Korábban a boxutcában is volt szerencsém járni, az is egy varázslatos dolog. Testközelből látni a versenyautókat, és azt, hogy mennyi ember és hogyan dolgozik

– fogalmazott a 95-szörös magyar válogatott labdarúgó.

Kiszurkolta Lando Norris győzelmét

Juhász Roland elmondta, a jelenlegi mezőnyből a McLaren világbajnoki címvédő brit pilótája, Lando Norris a kedvence.

Egy nagyon szimpatikus versenyzőnek találom. Mindig vidám, jópofa srác szerintem, akinek nem véletlenül szurkolnak sokan. Annak különösen örültem, hogy tavaly világbajnok lett, és vasárnap is megnyerte a futamot

– nyilatkozta a korábbi hátvéd.