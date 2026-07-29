Szívszorító oka volt annak, hogy egy hatalmas felirat került az Aston Martin versenyzőjének, Lance Strollnak az autója elé a Forma-1-es Magyar Nagydíj vasárnapi futama előtt. Kiderült, hogy az egyik csapattag – aki 35 évet dolgozott a sportágban – az életéért küzdött a versenyhétvége alatt, munkatársai pedig neki üzentek a Hungaroringről. Három nappal később viszont tragikus hír érkezett: Mick Fern elhunyt.

A rajtrácson elhelyezett felirat a boxutcában is feltűnt a Forma-1-es Magyar Nagydíjon

Fotó: Balint Szentgallay / ZUMA Press Wire

Az Aston Martin csapattagjának üzentek a Magyar Nagydíjon

Gondolunk rád, Biscuit

– állt a felirat Lance Stroll autója előtt az F1-es Magyar Nagydíj vasárnapi futamát megelőzően. A tábla később a boxutcában is feltűnt.

A Biscuit egy kedves, angol nyelvű becenév, amely a keksz szóból ered, és a leggyakrabban olyan személynek adják, aki nagyon közell áll a szívükhöz.

Azóta kiderült, az üzenet az Aston Martin egyik csapattagjának, Mick Fernnek szólt, aki a versenyautók abroncsainak kezeléséért, előkészítéséért és karbantartásáért volt felelős a boxutcában és a garázsban.

Mick Fern elhunyt

A veterán csapattag 35 évet dolgozott a Forma-1-es paddockban, mielőtt a pályán kívül élete harcára kényszerült. Ahogy az a Hungaroringen is megmutatkozott, az Aston Martin minden munkatársa mögötte állt és támogata Micket, aki viszont napokkal a Magyar Nagydíj után elhunyt.

Az egész csapat és F1-es közösség gondolatai csapattagunk, Mick Fern családjával és barátaival vannak, akit sokan csak Biscuitként ismertünk, és aki ma békésen elhunyt. Egy igazi hűséges harcos volt, 35 évet töltött az istállónál, és mindenki tisztelte, aki vele dolgozott. Mindannyian nagyon hálásak vagyunk az együtt töltött időért, nagyon fog hiányozni

– olvasható az Aston Martin közleményében.