A budapesti vendéglátás megkerülhetetlen éttermeként hirdeti magát az a hely, ahol Charles Leclerc vacsorázott a Forma-1-es Magyar Nagydíj előtt. A versenyhétvége majd csak pénteken, az első szabadedzéssel (13:30, tv: M4 Sport) kezdődik meg a pilóták számára a Hungaroringen, és a vasárnapi futammal (15:00, tv: M4 Sport) ér véget. A versenyzők azonban már szerdán megérkeztek Magyarországra, többen aláírásokkal és közös fotókkal örvendeztették meg a sportág hazai szerelmeseit. A Ferrari monacói pilótáját pedig rögtön az első napon Budapest egyik legmenőbb éttermében kapták lencsevégre, ahol visszatérő vendégnek számít.
Charles Leclerc nem egyedül érkezett a Magyar Nagydíjra
A Ferrari pilótáját a magyar színekben olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, Liu Shaolin Sándor "buktatta le". A legutóbb már kínai színekben versenyző 30 éves gyorskoris idén nyáron házasodott össze szerelmével, Szigethi Dórával – és továbbra is Magyarországon tartózkodik. Szerda este ráadásul ugyanabba a budapesti étterembe ült be vacsorázni, ahová Charles Leclerc. Erről egy videót is készített az Instagramra.
A felvételen jól látható, ahogy a monacói pilóta többek közt felesége, Alexandra Saint Mleux társaságában ült be a helyre – a párnak egyébként Liu Shaolin Sándorékhoz hasonlóan idén volt az esküvőjük.
Az étteremben ott volt Charles Leclerc imádott kutyája, Leo is, aki saját tálat kapott a személyzettől. A Ferrari versenyzője a közösségi oldalán osztott meg több fotót is arról, hogyan repült velük Magyarországra a hosszúszőrű tacskó.
Visszatérő vendégnek számít az étteremben
A belvárosi vendéglátóhely budapesti egyik megkerülhetetlen éttermeként jellemzi magát a hivatalos oldalán. Ezt pedig azzal támasztják alá, hogy sok vendégük régóta visszajár hozzájuk. Ilyen egyébként Charles Leclerc is.
A monacói pilóta egy 2024-es interjúban beszélt arról, hogy akkor is a Tom George Osteriában falatozott.
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Az étterem autentikus olasz ízekkel, modern gasztronómiai gondolkodásmóddal okoz élményt minden betérő vendégének. A Tripadvisor a közepes árkategóriába sorolja a helyet, az étlapon a bolognai spagettitől kezdve (6 300 Ft), a fatüzeléses pizzán át (5 900-10 500 Ft), a faszénen készült bélszínig (16 ezer Ft) sok minden megtalálható. Az itallapot megvizsgálva egy pohár szénsavmentes ásványvíz 1 250 forintba kerül, egy korsó csapolt sörért 3 ezer forintot kérnek, a koktélok árai pedig 5 ezer forint körül vannak.