Sztár lett a Hungaroringen Charles Leclerc kutyája. Miközben a Ferrari monacói pilótája megnyerte a Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzését, és a második gyakorláson is nagyon jó időt futott – csak brit csapattársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton tudta megelőzni –, addig a kis kedvence a paddockban alakított. Már azt is árgus szemekkel figyelte mindenki, ahogy Leclerc felesége, Alexandra Saint Mleux és a hosszúszőrű tacskó megérkezett Mogyoródra. Később Leo azzal került a reflektorfénybe, hogy a Red Bull főhadiszállása előtt könnyített magán – amire a rivális csapat egy vicces cédulával reagált.

Charles Leclerc a feleségével és a kutyájukkal érkezett a Magyar Nagydíjra

Fotó: David Davies / PA Wire

Charles Leclerc kutyája a Magyar Nagydíjon

Charles Leclerc feleségével, Alexandra Saint Mleux-szal és kiskutyájukkal, Leóval érkezett meg a Hungaroringre pénteken, mielőtt megnyerte az első szabadedzést, majd a következő gyakorláson a második helyen végzett. Minden kamera a monacói versenyző szerelmére és kis kedvencére szegeződött, amikor végigsétáltak a boxutcán. Leo stílusosan – ferraris gazdája miatt – egy piros színű kendőt viselt magán a Magyar Nagydíj versenyhétvégéjének első napján.

A Red Bull előtt könnyített magán

A hosszúszőrű tacskó később is a kamerák kereszttüzébe került, amikor a paddockban a Red Bull főhadiszállása előtt könyített magán. A csapat nem is hagyta szó nélkül a történteket.

Leo itt járt!

- szúrta ki a tett helyszínén elhelyezett papírt az M4 Sport.