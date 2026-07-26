Oda a biztosnak tűnő kettős győzelem, drámai hibával zárult a Forma-1-es Magyar Nagydíj

Rendkívüli izgalmakkal kezdődött és drámai kieséssel ért véget a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj. Az első két, pénteki szabadedzés után több pilóta – köztük a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen – is a Hungaroring egyenetlenségeire panaszkodott. A szakemberek az észrevételekre reagálva azonnal kijavították a pályát. Ezt követően jött a szombati időmérő, ahol nem elég, hogy a Ferrari hétszeres világbajnok brit pilótája, Lewis Hamilton lemaradt a pole pozícióról, még rajtbüntetéssel is sújtották – csakúgy, mint a Mercedes olasz versenyzőjét, Kimi Antonellit. Így ők három pozícióval hátrébbról indulhattak a vasárnapi futamon, ami végül drámai hibát hozott.

Lando Norris nyerte a Forma-1-es Magyar Nagydíj vasárnapi futamát

Fotó: Antonin Vincent / PsnewZ via ZUMA Press

Kijavították a pályát a Magyar Nagydíjra

Elsőként a Red Bull két pilótája, Max Verstappen és Isack Hadjar jelezték: nem voltak elégedettek az autó egyensúlyával az első két szabadedzésen. Pierre Waché technikai igazgató ezt a pálya egyenetlenségének tudta be. Majd a Mercedes versenyzője, George Russell is megjegyezte: a Hungaroring nagyon rázós lett az egyenetlenség miatt.

Max Verstappen tegnapi észrevételére reagálva a Hungaroring szakemberei a jelzett burkolati egyenetlenségeket a célegyenesben infratechnológiával visszalágyították és hengereléssel javították

– közölte még szombaton a Hungaroring Sport Zrt.

Lewis Hamiltont megbüntették a Hungaroringen

Ilyen előzmények után került sor az F1-es Magyar Nagydíj időmérőjére, amely drámai véget ért. A Q3 végén Lewis Hamilton ment ki először az utolsó gyors körre, de nem tudott javítani a saját idején – a McLaren pilótáját, Oscar Piastrit viszont feltartotta. A pole pozíciót a világbajnoki címvédő Lando Norris szerezte meg a Ferrari versenyzője előtt, akitől még a második pozíciót is elvették. A feltartásért három rajthelyes büntetést kapott – csakúgy mint a vb-listavezető Kimi Antonelli, aki nem lassított megfelelően egy sárga zászlós jelzésnél.

Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíj vasárnapi futamát

A büntetések miatt tehát jelentős változások voltak a rajtrácson a vasárnapi futamot megelőzően. Sőt, rögtön a rajt után teljesen átalakult a mezőny eleje. Lando Norris hiába jött el jól, csapattársának, Oscar Piastrinak sikerült átvennie a vezetést. A két McLaren mögé Max Versteppan jött fel, közvetlenül a két Ferrari elé – Charles Leclerc ugyanis egészen az ötödik helyig csúszott vissza a kezdésnél, csapattársa, Lewis Hamilton mögé.

A hétszeres brit világbajnok hosszú körökön át próbálta megelőzni a Red Bullt, de ez még úgy sem sikerült neki, hogy a holland az autójára panaszkodott. Végül a Ferrari úgy döntött, egy korai, 14. körös kerékcserével igyekszik Verstappen elé kerülni – és bár ez sikerrel járt, két körrel később visszaállt a korábbi sorrend.

Hamilton és Verstappen úgy mentek el az eléjük került Racing Bulls egyik versenyzője mellett, hogy abból a holland jött ki jobban. Nem sokkal később a két McLaren is megérkezett kerékcserére, és magabiztos előnnyel jöttek vissza a Red Bull elé. Az élmezőnyből Kimi Antonelli maradt kint a legtovább, a Mercedes világbajnoki listavezető pilótája csak a 22. körben érkezett a boxba – ezzel pedig visszaállt elöl a rajt után kialakult sorrend.