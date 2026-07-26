Teljesen megtelt 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj vasárnapi futamára a Hungaroring. Miközben a nézőtéren fergeteges hangulat uralkodott, addig a pályán hatalmas taktikai csata folyt – ebből pedig a McLaren világbajnoki címvédő pilótája, Lando Norris jött ki a legjobban. Bár a csapat a kettős győzelmet elveszítette – Oscar Piastri autója pár körrel a vége előtt váltóhiba miatt megállt –, a brit futamgyőzelme miatt nagy volt az öröm.

Lando Norris nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat

Fotó: Mirkó István

Lando Norris nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat

Lando Norris hiába indult pole pozícióból a Hungaroringen, csapattársa, Oscar Piastri hamar átvette tőle a vezetést. Ezt követően óriási taktikai csata folyt a kerékcserékkel és a gumikeverékekkel – többek közt házon belül is a McLarennél. A világbajnoki címvédő brit pilótának ugyanis így sikerült az addig éllovas ausztrál versenyző elé kerülnie. Amikor pedig már úgy tűnt, hogy a csapat kettős győzelemmel zárja a Magyar Nagydíjat, Piastri autója 14 körrel a vége előtt drámai módon, váltóhiba miatt megállt. Norris mögött így a Red Bull négyszeres világbajnok holland pilótája, Max Verstappen végzett, harmadikként pedig a Mercedes olasz versenyzője, Kimi Antonelli haladt át a célvonalon.

A leintés után óriási volt Norris és a McLaren öröme. Bár a brit pilóta bevallotta, nagyon elfáradt a Hungaroringen, a dobogón ennek szerencsére semmi nyoma nem volt. Alaposan meglocsolta pezsgővel a többieket, miután átvette a Herendi Porcelánmanufaktúra által gyártott trófeát – ezúttal mindenféle baleset nélkül.

Fotókon mutatjuk a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat: