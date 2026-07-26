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Oda a biztosnak tűnő kettős győzelem, drámai hibával zárult a Forma-1-es Magyar Nagydíj

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Fergeteges hangulat uralkodott idén is a Hungaroringen. A 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat a McLaren világbajnoki címvédő brit pilótája, Lando Norris nyerte. Fotókon mutatjuk a vasárnapi futam legjobb pillanatait.

Teljesen megtelt 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj vasárnapi futamára a Hungaroring. Miközben a nézőtéren fergeteges hangulat uralkodott, addig a pályán hatalmas taktikai csata folyt – ebből pedig a McLaren világbajnoki címvédő pilótája, Lando Norris jött ki a legjobban. Bár a csapat a kettős győzelmet elveszítette – Oscar Piastri autója pár körrel a vége előtt váltóhiba miatt megállt –, a brit futamgyőzelme miatt nagy volt az öröm.

Lando Norris nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat
Lando Norris nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat
Fotó: Mirkó István

Lando Norris nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat

Lando Norris hiába indult pole pozícióból a Hungaroringen, csapattársa, Oscar Piastri hamar átvette tőle a vezetést. Ezt követően óriási taktikai csata folyt a kerékcserékkel és a gumikeverékekkel – többek közt házon belül is a McLarennél. A világbajnoki címvédő brit pilótának ugyanis így sikerült az addig éllovas ausztrál versenyző elé kerülnie. Amikor pedig már úgy tűnt, hogy a csapat kettős győzelemmel zárja a Magyar Nagydíjat, Piastri autója 14 körrel a vége előtt drámai módon, váltóhiba miatt megállt. Norris mögött így a Red Bull négyszeres világbajnok holland pilótája, Max Verstappen végzett, harmadikként pedig a Mercedes olasz versenyzője, Kimi Antonelli haladt át a célvonalon.

A leintés után óriási volt Norris és a McLaren öröme. Bár a brit pilóta bevallotta, nagyon elfáradt a Hungaroringen, a dobogón ennek szerencsére semmi nyoma nem volt. Alaposan meglocsolta pezsgővel a többieket, miután átvette a Herendi Porcelánmanufaktúra által gyártott trófeát – ezúttal mindenféle baleset nélkül.

Fotókon mutatjuk a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat:

F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
F1, Mogyoród, 2026.07.26, magyar nagydíj, magyar péter
Galéria: Fotókon a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj
Fotó: Origo
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Lando Norris elsőként jött el a rajtnál

 

Forma-1 Magyar Nagydíj 2026
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