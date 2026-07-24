Megkérik az árát egy éjszakai szállásnak azokban a budapesti hotelekben, ahol a Forma-1-es Magyar Nagydíjra érkező sztárpilóták laknak a hétvégén. Az Origo információi szerint a Ferrari és a Red Bull versenyzői ugyanott – a mezőny által nagyon kedvelt Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban – foglaltak szobákat, a Mercedes választása az Al Habtoor Palace-ra esett, a McLaren párosa pedig az Aria Hotel Budapestbe költözött be. Utánajártunk, mégis mennyibe kerül egy-egy éjszaka ezekben az ötcsillagos szállodákban.

A Ferrari pilótája, Charles Leclerc egy budapesti szállodában tölti az éjszakákat a Forma-1-es Magyar Nagydíj ideje alatt

Fotó: Federico Basile / IPA via ZUMA Press

A Forma-1-es Magyar Nagydíj sztárjainak budapesti szállásai

Four Seasons Hotel Gresham Palace

Információink szerint a Ferrari és a Red Bull versenyzői – Lewis Hamilton kivételével – a Forma–1-es mezőny egyik kedvelt budapesti szálláshelyét választották a Magyar Nagydíj idejére. Charles Leclerc, Max Verstappen és Isack Hadjar a főváros egyik exkluzív ötcsillagos hotelében, a Lánchíd pesti hídfőjénél fekvő Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szálltak meg. Nem kevés pénzért. Egy Superior szoba – ami egyébként máskor "csak" 300 ezer forint körül van– két külön ággyal vagy egy nagy franciaággyal egyaránt 600 ezer forintba kerül egy éjszakára ezen a hétvégén. A Dunára nyíló kilátást külön meg kell fizetni, azért pluszban 200 ezer forintot kérnek. A lakosztályokat pedig milliókban mérik.

Superior szoba egy franciaággyal vagy két külön ággyal 602 ezer Ft/éjszaka

Szoba egy franciaággyal, Dunára nyíló kilátással 805 ezer Ft/éjszaka

Lakosztály egy franciaággyal 2,4 millió Ft/éjszaka

Al Habtoor Palace

Úgy tudjuk, a Mercedes versenyzői a korábbi Ritz-Carlton szállodát, új nevén Al Habtoor Palace-t választották, ahol a rajongóknak jó esélyük van összefutni George Russell-lel és Kimi Antonellivel. Az Andrássy út közelében található ötcsillagos hotelben is többet kell fizetni a Magyar Nagydíj idején. A franciágyas superior szoba ára péntek és szombat éjszaka is meghaladja a 300 ezer forintot – míg más időszakban alig haladja meg a 100 ezret. Természetesen itt is van lakosztály, olcsóbb és drágább egyaránt.