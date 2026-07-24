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Miközben Lewis Hamilton a Hungaroringen kialakított motorhome-jában tölti a versenyhétvégét, csapattársa, Charles Leclerc, valamint a Red Bull, a Mercedes és a McLaren pilótái budapesti luxusszállodákban éjszakáznak. A hotelek a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején többet kérnek egy-egy szobáért, mint más időszakban. Az árak 300 ezer forintnál kezdődnek, de egy lakosztályért ennél jóval többet kérnek.

Megkérik az árát egy éjszakai szállásnak azokban a budapesti hotelekben, ahol a Forma-1-es Magyar Nagydíjra érkező sztárpilóták laknak a hétvégén. Az Origo információi szerint a Ferrari és a Red Bull versenyzői ugyanott – a mezőny által nagyon kedvelt Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban – foglaltak szobákat, a Mercedes választása az Al Habtoor Palace-ra esett, a McLaren párosa pedig az Aria Hotel Budapestbe költözött be. Utánajártunk, mégis mennyibe kerül egy-egy éjszaka ezekben az ötcsillagos szállodákban.

A Ferrari pilótája, Charles Leclerc a Forma-1-es Magyar Nagydíjon
A Ferrari pilótája, Charles Leclerc egy budapesti szállodában tölti az éjszakákat a Forma-1-es Magyar Nagydíj ideje alatt
Fotó: Federico Basile / IPA via ZUMA Press

A Forma-1-es Magyar Nagydíj sztárjainak budapesti szállásai

Four Seasons Hotel Gresham Palace

Információink szerint a Ferrari és a Red Bull versenyzői – Lewis Hamilton kivételével – a Forma–1-es mezőny egyik kedvelt budapesti szálláshelyét választották a Magyar Nagydíj idejére. Charles Leclerc, Max Verstappen és Isack Hadjar a főváros egyik exkluzív ötcsillagos hotelében, a Lánchíd pesti hídfőjénél fekvő Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szálltak meg. Nem kevés pénzért. Egy Superior szoba – ami egyébként máskor "csak" 300 ezer forint körül van– két külön ággyal vagy egy nagy franciaággyal egyaránt 600 ezer forintba kerül egy éjszakára ezen a hétvégén. A Dunára nyíló kilátást külön meg kell fizetni, azért pluszban 200 ezer forintot kérnek. A lakosztályokat pedig milliókban mérik.

  • Superior szoba egy franciaággyal vagy két külön ággyal 602 ezer Ft/éjszaka
  • Szoba egy franciaággyal, Dunára nyíló kilátással 805 ezer Ft/éjszaka
  • Lakosztály egy franciaággyal 2,4 millió Ft/éjszaka

Al Habtoor Palace

Úgy tudjuk, a Mercedes versenyzői a korábbi Ritz-Carlton szállodát, új nevén Al Habtoor Palace-t választották, ahol a rajongóknak jó esélyük van összefutni George Russell-lel és Kimi Antonellivel. Az Andrássy út közelében található ötcsillagos hotelben is többet kell fizetni a Magyar Nagydíj idején. A franciágyas superior szoba ára péntek és szombat éjszaka is meghaladja a 300 ezer forintot – míg más időszakban alig haladja meg a 100 ezret. Természetesen itt is van lakosztály, olcsóbb és drágább egyaránt.

  • Superior szoba egy franciaággyal 323 ezer Ft/éjszaka
  • Delux szoba egy franciaággyal vagy két külön ággyal 381 ezer Ft/éjszaka
  • Executive lakosztály egy franciaággyal és egy kanapéággyal 728 ezer Ft/éjszaka
  • Nora lakosztály egy franciaággyal és egy kanapéággyal 1,9 millió Ft/éjszaka

Aria Hotel Budapest

A McLaren párosa az Aria Hotel Budapestben szálltak meg az értesüléseink szerint. Oscar Piastri és Lando Norris a Szent István-bazilika szomszédságában töltik az éjszakáikat ezekben a napokban. Az ötcsillagos boutique szállodában szintén drágább ez a hétvége, mint a többi. Ugyanaz a szoba, ami máskor 200 ezer forint sincs, most pénteken közel félmillióba kerül.

  • Luxus szoba egy franciaággyal, a Zenekertre nyíló kilátással 407 ezer Ft/éjszaka
  • Terrace szoba egy franciaággyal, a városra nyíló kilátással 420 ezer Ft/éjszaka
  • Aria signature szoba egy franciaággyal és kanapéval 437 ezer Ft/éjszaka

 A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a luxuszállodák helyett a Hungaroringen kialakított, saját motorhome-jában tölti a versenyhétvégét.

 

Forma-1 Magyar Nagydíj 2026
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