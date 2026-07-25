Elégedetlenül nyilatkozott a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérője után Lewis Hamilton. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a Ferrari hétszeres világbajnok brit pilótája megnyerte a második szabadedzést – a másik két gyakorláson is előkelő helyen végzett –, és sokáig úgy tűnt, a pole pozíciót is megszerzi a vasárnapi futamra. Az időmérő harmadik szakaszának végén elsőként ment ki mért körre, de javítani már nem tudott a saját idején. Honfitársa, a McLaren-versenyző Lando Norris viszont igen, így ő indulhat majd az első helyről.

Lewis Hamilton magába roskadt a Forma-1-es Magyar Nagydíjon

Fotó: Federico Basile / IPA via ZUMA Press

Lewis Hamilton rossz döntést emleget a Magyar Nagydíj időmérője után

Jó munkát végeztünk egész hétvégén, valamiért elsőként mentünk ki a pályára, és ez nem volt jó döntés. Nem volt meg a tapadás sem az utolsó körben. Nagyon szeretem ezt a pályát, versenyképesek vagyunk, de holnap nehéz futamunk lesz

– nyilatkozta az időmérő után Lewis Hamilton, aki láthatóan magába roskadt a színpadon. Be is vallotta, máshol jártak a gondolatai, mert amint befejezte az utolsó körét, próbálta végigpörgetni a fejében, hogy mi történhetett.

Veszélyben a második rajtpozíció, vizsgálat folyik a brit világbajnok ellen

Ráadásul a hétszeres világbajnok brit pilóta második rajthelye is veszélybe került, miután vizsgálat indult, mert mintha feltartotta volna Oscar Piastrit az utolsó mért körén.

Az utolsó körön feltartottak az egyes kanyarban, és véget is ért a köröm, mielőtt elkezdődhetett volna

– fogalmazott a McLaren versenyzője.

Csapattársa, a pole pozíciót megszerző Lando Norris boldogan nyilatkozott az időmérő után. Azt mondta: