A Forma-1-es Red Bull pilótájának, Max Verstappennek a pénteki észrevételére reagálva azonnal kijavították a pálya egyenetlenségét a Magyar Nagydíjon. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a négyszeres világbajnok holland pilóta és csapattársa, Isack Hadjar nem voltak elégedettek az autó egyensúlyával az első két szabadedzésen. Pierre Waché technikai igazgató ezt a pálya egyenetlenségének tudta be.

Max Verstappen a Hungaroring egyenetlenségeire panaszkodott a Forma-1-es Magyar Nagydíj első két szabadedzése után

Fotó: Antonin Vincent / PsnewZ via ZUMA Press

A pálya egyenetlenségére panaszkodtak a Magyar Nagydíjon

A versenyzők nem elégedettek az autó egyensúlyával. A tapadás nagyon kevés, még csak péntek van. A pálya egyenetlensége is zavarja az autó egyensúlyát. Sok dolgunk lesz még e téren

– fogalmazott az első nap után a Red Bull technikai igazgatója, Pierre Waché.

Később a Mercedes brit pilótája, George Russell is megjegyezte: a magyarországi pálya az egyik legélvezetesebb, de van olyan része, amely az egyenetlenség miatt nagyon rázós lett.

Sürgős javítást rendeltek el a Hungaroringen

A Hungaroring szakemberei azonnal intézkedtek, és visszalágyították, majd hengereléssel javították a burkolati egyenetlenségeket.

Tavasszal a Hungaroring Sport Zrt., nemzetközi szakértők bevonásával, a Stratégiai Fejlesztési Program kivitelezése alatt intenzíven igénybe vett pályacsík szakaszokat – az 1-es, a 2-es, a 12-es, 13-as és 14-es kanyarokat és bukótereket – új kopóréteggel látta el. (A célegyenes újra-aszfaltozása már korábban, a 2025-ös futam előtt megtörtént.) Max Verstappen tegnapi észrevételére reagálva a Hungaroring szakemberei a jelzett burkolati egyenetlenségeket a célegyenesben infratechnológiával visszalágyították és hengereléssel javították

– közölte a Hungaroring Sport Zrt.