A Hungaroringen 1986 óta rendeznek megszakítás nélkül Forma-1-es világbajnoki futamokat. Az első Magyar Nagydíjat a brazil Nelson Piquet nyerte meg a Williams-Hondával, miután emlékezetes előzéssel utasította maga mögé honfitársát, a legendás Ayrton Sennát.
A Forma-1-es Magyar Nagydíj hőse volt Nigel Mansell
Wéber Gábor szerint az 1987-es F1-es futam is felejthetetlen, hiszen ritkán látható végjátékot hozott.
„Extra story volt, amikor az élről rajtoló Nigel Mansell hat körrel a leintés előtt elhagyta a kerékanyáját, ezzel elbukta a futamgyőzelmet. Tavaly óta róla van elnevezve a négyes kanyar, ugyanis itt gurult el ez a kerékanya.
A versenyzői zsargon persze már évtizedek óta Mansell-kanyarnak hívja. Az egy emlékezetes momentum volt, a tévéfelvételen is lehetett látni lassításban.
Mansell kapcsán még érdekesség, hogy két évvel később, 1989-ben Senna ellen a hármas kanyarban mutatta be a Hungaroring történetének egyik legemlékezetesebb előzését. Érdemes még azt is megemlíteni, hogy Mansell 1992-ben éppen Magyarországon lett világbajnok” – mondta az M4 Sport kommentátora.
Michael Schumacher sokkolta a McLareneket
Mansell után Michael Schumacher is a Magyar Nagydíjon biztosította be világbajnoki elsőségét, a legendás német pilóta 2001-ben futamgyőzelemmel szerezte meg második ferraris vb-címét. Schumacher 1998-ban ugyan nem lett világbajnok, de a mogyoródi versenyen zseniális taktikával győzte le a McLareneket, amire Wéber Gábor szívesen emlékszik vissza.
„Úgy ment végig a versenyen Mika Häkkinen és David Coulthard ellen, hogy végig időmérős köröket autózott”
– elevenítette fel a futam meghatározó pillanatát az F1-es szakértő.
A 25. körben megejtett első kerékcsere után Ross Brawn technikai igazgató váratlanul három kiállásra módosította a tervet, amivel meglepte a McLarent. Schumachernek a kiállások között akkora előnyt (közel 25 másodpercet) kellett kiautóznia, hogy a harmadik bokszlátogatása után is az élen maradjon. A német a kért időket futotta, a riválisok pedig nem tudtak reagálni, így a Ferrari behúzta az azóta is emlegetett győzelmet.
Hova tűnt Damon Hill?
Az egy évvel korábbi, 1997-es Magyar Nagydíj Damon Hill – aki egyébként 1993-ban a Hungaroringen aratta F1-es pályafutása első sikerét ‒ miatt maradt emlékezetes. Az egyszeres világbajnok brit pilóta a nem túl acélos Arrows-Yamahával óriási meglepetésre szinte végig vezetett, ám egy műszaki hiba miatt beragadt a váltója és drámaian lelassult. Hillt az utolsó előtti kanyarban Jacques Villeneuve megelőzte, így a brit bravúrgyőzelme elmaradt. Korábbi előnye elég volt Hillnek a második helyhez, bár a közvetítésből kimaradt a befutója.
„Ekkor hangzott el Palik László híres, szállóigévé vált kommentárja: „Hova tűnt Damon Hill?”
– elevenítette fel az ikonikus történetet Wéber Gábor, akinek beszélgetésünk előrehaladtával sorra jutottak eszébe az emlékezetes sztorik a Magyar Nagydíjról.
Kis híján tragédia történt a 2009-es Forma-1-es Magyar Nagydíjon
„A kétszeres világbajnok Fernando Alonso itt aratta pályafutása első F1-es futamgyőzelmét 2003-ban, de hasonlóan emlékezetes nekem Jenson Button első győzelme 2006-ból, amely hosszú idő után hozott sikert a Honda számára is. Heikki Kovalainen egyetlen futamot nyert karrierje során, azt éppen a Hungaroringen érte el 2008-ban.
Sajnos legalább ennyire felejthetetlen a 2009-es verseny Felipe Massa miatt. Szerencsére nem lett belőle tragédia, de azért nagyon ijesztő pillanat volt, amikor a rugó fejen találta a brazilt”
– mondta a Magyar Nagydíj történetének legrémisztőbb jelenete kapcsán a korábbi autóversenyző.
Massa sokkoló balesete az időmérő edzésen történt. A Ferrari brazil pilótája a Q2-ben nagy sebességgel követte a korábban szintén a Ferrarinál is versenyző honfitársát, Rubens Barrichellót, aki ekkor a Brawn GP autóját vezette. Michael Schumacher korábbi csapattársának versenygépéről leszakadt egy majdnem egy kilós acélrugó, ami nagyjából 260 km/órás tempónál eltalálta Massa sisakját. A rugó átszakította a brazil sisakját, aki koponyatörést, valamint agysérülést is szenvedett. A fékezés nélkül a falba vágódott autóból a mentők kiszabadították az eszméletét vesztett pilótát, majd a kórházban sürgős idegsebészeti műtétet hajtottak végre rajta.
A beavatkozás során eltávolították a koponyájába fúródott darabokat, majd mesterséges kómában tartották néhány napig.
Nagy volt az aggodalom Massa állapotával kapcsolatban, de szerencsére a felépülése gyorsabb és teljesebb volt a vártnál.
Lewis Hamilton egyedül a rajtrácson
A Magyar Nagydíj nagy sztorijai kapcsán a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton sem maradhatott ki a sorból.
„Elképesztő volt, amikor a 2021-es futamon Hamilton egyedül állt a rajtácson. Az egész mezőny bement kereket cserélni a felvezetőkör végén, mivel elállt az eső és felszáradt a pálya.
Úgy indult el a verseny, hogy mindenki a bokszutcából rajtolt, kivéve Hamiltont, aki egyedüliként a rajtrácsról. Sose volt ilyen a Forma-1 történetében”
– mondta Wéber Gábor a 2021-es Magyar Nagydíjról, amelyen meglepetésre pályafutása eddigi egyetlen győzelmét aratta az Alpine pilótája, Esteban Ocon.
A 2026-os Forma-1-es Magyar Nagydíj pénteken vette kezdetét a szabadedzésekkel, az időmérő szombaton 16 órakor, a futam pedig vasárnap 15 órakor rajtol. Izgalmakban minden bizonnyal ezúttal sem lesz hiány, így joggal bízhatunk benne, hogy az idei versenyen újabb emlékezetes momentumokkal gazdagodik majd a Hungaroring színes története.
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