A Hungaroringen 1986 óta rendeznek megszakítás nélkül Forma-1-es világbajnoki futamokat. Az első Magyar Nagydíjat a brazil Nelson Piquet nyerte meg a Williams-Hondával, miután emlékezetes előzéssel utasította maga mögé honfitársát, a legendás Ayrton Sennát.

Már több mint 40 éve rendezik meg a Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen

Fotó: JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP

A Forma-1-es Magyar Nagydíj hőse volt Nigel Mansell

Wéber Gábor szerint az 1987-es F1-es futam is felejthetetlen, hiszen ritkán látható végjátékot hozott.

„Extra story volt, amikor az élről rajtoló Nigel Mansell hat körrel a leintés előtt elhagyta a kerékanyáját, ezzel elbukta a futamgyőzelmet. Tavaly óta róla van elnevezve a négyes kanyar, ugyanis itt gurult el ez a kerékanya.

A versenyzői zsargon persze már évtizedek óta Mansell-kanyarnak hívja. Az egy emlékezetes momentum volt, a tévéfelvételen is lehetett látni lassításban.

Mansell kapcsán még érdekesség, hogy két évvel később, 1989-ben Senna ellen a hármas kanyarban mutatta be a Hungaroring történetének egyik legemlékezetesebb előzését. Érdemes még azt is megemlíteni, hogy Mansell 1992-ben éppen Magyarországon lett világbajnok” – mondta az M4 Sport kommentátora.

A Mansell special on Senna! 💪



This overtake completed a through-the-field masterclass from Mansell who had started in P12 🤯#F1 #HungarianGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/U9vjGGy6jb — Formula 1 (@F1) July 21, 2026

Michael Schumacher sokkolta a McLareneket

Mansell után Michael Schumacher is a Magyar Nagydíjon biztosította be világbajnoki elsőségét, a legendás német pilóta 2001-ben futamgyőzelemmel szerezte meg második ferraris vb-címét. Schumacher 1998-ban ugyan nem lett világbajnok, de a mogyoródi versenyen zseniális taktikával győzte le a McLareneket, amire Wéber Gábor szívesen emlékszik vissza.

„Úgy ment végig a versenyen Mika Häkkinen és David Coulthard ellen, hogy végig időmérős köröket autózott”

– elevenítette fel a futam meghatározó pillanatát az F1-es szakértő.

A 25. körben megejtett első kerékcsere után Ross Brawn technikai igazgató váratlanul három kiállásra módosította a tervet, amivel meglepte a McLarent. Schumachernek a kiállások között akkora előnyt (közel 25 másodpercet) kellett kiautóznia, hogy a harmadik bokszlátogatása után is az élen maradjon. A német a kért időket futotta, a riválisok pedig nem tudtak reagálni, így a Ferrari behúzta az azóta is emlegetett győzelmet.