Az autó egyensúlyára panaszkodnak a Red Bull versenyzői a Forma-1-es Magyar Nagydíjon. Max Verstappen és Isack Hadjar az első szabadedzésén a 2. és a 4. helyen zártak, míg a második gyakorláson a 4. és a 6. legjobb időt futották. A csapat technikai igazgatója, Pierre Waché az egyensúly hiányát az újraaszfaltozott pálya egyenetlenségének tudja be. Sőt, elmondása szerint a tapadás is nagyon kevés volt számukra a Hungaroringen.

A Red Bull pilótái nem elgedettek az autó egyensúlyával, amit a csapat technikai igazgatója a pálya egyenetlenségének tud be a Magyar Nagydíjon

Fotó: Eric Alonso / PsnewZ via ZUMA Press

Panaszkodik a Red Bull a Magyar Nagydíjon

Max Verstappennek az egyensúlyhiány mellett a lefelé váltásokkal is gondja volt az F1-es Magyar Nagydíj pénteki napján. Sőt, a négyszeres világbajnok holland üléspozíciója is változhatott, mert a második szabadedzésen nem volt neki kényelmes az autó. Csapattársa, Isack Hadjar pedig a péntek délutánra felerősödő szélre panaszkodott.

Ez volt eddig az egyik legnehezebb péntekünk. A körülmények nagyon nehezek voltak, a pálya is nagyon egyenetlen, ezért nehéz a gumikkal és a fékekkel

– fogalmazott a pénteki nap végén a francia pilóta.

„A pálya egyenetlensége zavarja az autó egyensúlyát”

A Red Bull technikai igazgatója beismerte, két szabadedzés után egyelőre nem úgy állnak a Hungaroringen, ahogy kellene. Sok munkájuk lesz még a versenyhétvége háralévő részében.

A versenyzők nem elégedettek az autó egyensúlyával. A tapadás nagyon kevés, még csak péntek van. A pálya egyenetlensége is zavarja az autó egyensúlyát. Sok dolgunk lesz még e téren

– idézi Pierre Waché szavait az m4sport.hu.

A Red Bullnál egyébként nem lepődtek meg azon, hogy a Ferrari nagyon jó a Hungaroringen – az első két szabadedzést uralták –, de abban reménykednek, ha egy körön nem is, de hosszú etapokon meg tudják fogni Charles Leclert és Lewis Hamiltont.