A 2026-os Forma-1-es Magyar Nagydíj már a 41. lesz, amelyet 1986 óta – megszakítás nélkül – rendeznek a Hungaroringen. A mogyoródi futam az évek során rendre nagy jelentősségel bír a világbajnoki címért folytatott versenyben, mert közvetlenül a nyári szünet előtt szerepel a naptárban. Ekkor a pilóták már túl vannak a szezon első felén, az erőviszonyok kezdenek kirajzolódni. Ráadásul az egy hónapos leállás előtt egy-egy siker vagy kudarc pszichológiailag is döntő fontosságú lehet a folytatásban. A múltban ráadásul több olyan Magyar Nagydíjat is rendeztek, amelyek máig elevenen élnek a nézők emlékezeteiben.

A Hungaroring és a Magyar Nagydíj vastagbetűkkel íródott bele a Forma-1 történelemkönyvébe

Fotó: Hasan Bratic/Defodi Images

1987 – Mansell drámája a Forma-1-es Magyar Nagydíjon

Rögtön a második Magyar Nagydíj drámát hozott, miután a brit Nigel Mansell egészen a 71. körig haladt az élen egyedül – anélkül, hogy bárki veszélyeztette volna a győzelmét. Ekkor annyira elkezdett inogni alatta az autó, hogy alig tudta a pálya szélére irányítani azt. Mansell az autóból kiszállva földhöz dobta a kormányt és magába roskadva ült fel a szalagkorlátra. Bár először mindenki azt hitte, a brit pilóta kocsijából kifogyott az üzemanyag, a közvetítés lassításából kiderült: az egyik kerékrögzítő csavar repült le és fosztotta meg a győzelemtől Mansellt – akit az első helyen célba ért Nelson Piquet fuvarozott be a boxutcába. Végül a világbajnokságot is a brazil nyerte abban az évben, pályafutása során harmadszor. Nigel Mansellnek a vb-címre 1992-ig kellett várnia.

1997 – „Hova tűnt Damon Hill?”

Palik László ikonikussá vált mondatát az előzte meg, hogy Michael Schumacher – egy edzésen történt baleset miatt – a régi karosszériás tartalékautóval állt rajthoz az első helyen, és bár egy ideig meg tudta tartani a vezetést, aztán Damon Hill elment mellette, és körönként két másodpercet adott neki. Amikor már mindenki elkönyvelte, hogy eldőlt a győzelem sorsa, másfél körrel a leintés előtt a brit autója hirtelen lelassult, mert a váltó harmadik fokozatban ragadt.

Hova tűnt Damon Hill?

– kiáltotta a közvetítésben Palik László, miközben Jacques Villeneuve haladt át elsőként a célvonalon. Damon Hill a második helyre még be tudta hozni az autót, de érthető módon nem volt túl boldog.