A 2026-os Forma-1-es Magyar Nagydíj már a 41. lesz, amelyet 1986 óta – megszakítás nélkül – rendeznek a Hungaroringen. A mogyoródi futam az évek során rendre nagy jelentősségel bír a világbajnoki címért folytatott versenyben, mert közvetlenül a nyári szünet előtt szerepel a naptárban. Ekkor a pilóták már túl vannak a szezon első felén, az erőviszonyok kezdenek kirajzolódni. Ráadásul az egy hónapos leállás előtt egy-egy siker vagy kudarc pszichológiailag is döntő fontosságú lehet a folytatásban. A múltban ráadásul több olyan Magyar Nagydíjat is rendeztek, amelyek máig elevenen élnek a nézők emlékezeteiben.
1987 – Mansell drámája a Forma-1-es Magyar Nagydíjon
Rögtön a második Magyar Nagydíj drámát hozott, miután a brit Nigel Mansell egészen a 71. körig haladt az élen egyedül – anélkül, hogy bárki veszélyeztette volna a győzelmét. Ekkor annyira elkezdett inogni alatta az autó, hogy alig tudta a pálya szélére irányítani azt. Mansell az autóból kiszállva földhöz dobta a kormányt és magába roskadva ült fel a szalagkorlátra. Bár először mindenki azt hitte, a brit pilóta kocsijából kifogyott az üzemanyag, a közvetítés lassításából kiderült: az egyik kerékrögzítő csavar repült le és fosztotta meg a győzelemtől Mansellt – akit az első helyen célba ért Nelson Piquet fuvarozott be a boxutcába. Végül a világbajnokságot is a brazil nyerte abban az évben, pályafutása során harmadszor. Nigel Mansellnek a vb-címre 1992-ig kellett várnia.
1997 – „Hova tűnt Damon Hill?”
Palik László ikonikussá vált mondatát az előzte meg, hogy Michael Schumacher – egy edzésen történt baleset miatt – a régi karosszériás tartalékautóval állt rajthoz az első helyen, és bár egy ideig meg tudta tartani a vezetést, aztán Damon Hill elment mellette, és körönként két másodpercet adott neki. Amikor már mindenki elkönyvelte, hogy eldőlt a győzelem sorsa, másfél körrel a leintés előtt a brit autója hirtelen lelassult, mert a váltó harmadik fokozatban ragadt.
Hova tűnt Damon Hill?
– kiáltotta a közvetítésben Palik László, miközben Jacques Villeneuve haladt át elsőként a célvonalon. Damon Hill a második helyre még be tudta hozni az autót, de érthető módon nem volt túl boldog.
2003 – Baumgartner hazai közönség előtt debütált
Magyar szempontból a 2003-as volt az egyik legfontosabb futam. Történt ugyanis, hogy a szombati szabadedzésén Ralph Firman balesetet szenvedett a Jordannel, és az orvosok nem engedték meg, hogy induljon a vasárnapi futamon. A lehetőséget a csapat tesztpilótája, Baumgartner Zsolt kapta meg, aki történelmet írt azzal, hogy a Formula–1-es világbajnokság eddigi egyetlen magyar versenyzője lett. Az időmérő edzésen a tizenkilencedik helyet szerezte meg, a futamot pedig nem sikerült befejeznie, miután a 34. körben motorhiba miatt leállt a autója. Ezután még egy futamon, Olaszországban helyettesítette Firmant, majd az első közép- és kelet-európai autóversenyző lett, aki egész éves szerződéssel rendelkezett a F1-ben, miután aláírt a Mindardihoz. A csapat színeiben – a 2004-es Amerikai Nagydíjon – szerezte meg Magyarország első pontját a világbajnokságok történelmében.
2009 – Massa súlyos balesetet szenvedett
Kis híján végzetes baleset történt a 2009-es Magyar Nagydíjon, amikor Rubens Barrichello autójának hátsó felfüggesztéséből kiszakadt egy majdnem egy kilós rugó. Az elszabadult alkatrész pedig fejen találta a mögötte nagyjából 260 km/órás tempóval érkező Felipe Massát – aki eszméletlen állapotban, szinte fékezés nélkül csapódott a gumifalba. A rugó átszakította a sisakját, életveszélyes sérülésekkel szállították a pályakórházba, majd mentőhelikopterrel a budapesti Honvédkórházba, ahol homlok- és arccsonttöréssel műtötték. A beavatkozás során eltávolították a koponyájába fúródott darabokat, majd néhány napig mesterséges kómában tartották. Magyarországot csak napokkal később hagyta el, amikor a brazil pilóta és családtagjai egy magángéppel hazarepültek. Massa felépülése gyorsabb volt a vártnál, néhány héttel később már interjút adott, a 2010-es idénynyitón pedig visszatért.
A baleset után nagyon megszerettek az itteni emberek, ezért mindig motiváltabb vagyok, ha előttük versenyezhetek. Amikor Magyarországra érkezem, képtelen vagyok figyelmen kívül hagyni a történteket. De megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni a hétvégéből
– fogalmazott a 2012-es mogyoródi verseny előtt Massa.
2015 – A Bianchi halála utáni első futam
A 2015-ös Forma-1-es Magyar Nagydíj nem a verseny miatt maradt emlékezetes a sportág rajongóinak a körében. Sokkal inkább azért, mert ez volt az első futam azután, hogy Jules Bianchi életét vesztette. A Marussia francia pilótája a Japán Nagydíjon szenvedett életveszélyes sérüléseket, miután egy darunak csapódott. Suzukában ítéletidő volt – rövid időre félbe is szakították a futamot –, Adrian Sutil kiesett, és nem sokkal később érkezett meg Bianchi, aki a vizes pályán megcsúszva a német pilóta autóját mentő daruba csapódott. A francia versenyzőt kórházba vitték és megműtötték, de a kómából már sosem ébredt fel. Végül 285 napnyi küzdelem után, nyolc nappal a mogyoródi verseny előtt elhunyt.
Az egész világsajtót bejárta, ahogy a Hungaroringen, a felvezető kör előtti néhány percben megemlékeztek Jules Bianchiról.
2021 – Hamilton egyedül állt fel a rajtrácsra
Az egyik legőrültebb Magyar Nagydíj egyértelműen a 2021-es volt. Meglehetősen extrém időjárás körülmények várták a csapatokat: pénteken és szombaton rekkenő hőség és 65 fokos aszfalthőmérséklet, vasárnap pedig már égszakadás volt a Hungaroringen. Az eső már a rajt előtt megérkezett Mogyoródra, és rögtön az első kanyarban tömegbaleset történt. Többen kiestek, és megszakították a futamot. Mire a törmelékeket eltávolították a pályáról, kisütött a nap, az aszfalt pedig elkezdett száradni. A mezőny nagy része azonnal a bokszutcába ment slick gumikért, egyedül Lewis Hamilton állt fel a rajtrácsra az újraindításhoz. Ez volt a Forma-1 történelmének első olyan rajtja, amelyen egyetlen pilóta vett csak részt. A Mercedes egyébként ezzel óriási hibát követett el, mert a brit pilóta a bokszkiállása után az utolsó helyre esett. Bár remek teljesítményt nyújtva ezután egészen a harmadik pozícióig jött vissza, az élen Esteban Ocon végzett – megszerezve ezzel élete első futamgyőzelmét.
Kemény volt a verseny, szépen megnehezítettük magunknak... Mindent beleadtam, és ez a harmadik hely lett a vége
– fogalmazott a futam után Lewis Hamilton.