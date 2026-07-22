A mogyoródi versenyhétvége első napján viszonylag kellemes, 25 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható, gomolyfelhőkkel és élénk széllökésekkel. A szeles idő különösen a csapatoknak okozhat fejtörést, hiszen megnehezítheti az autók megfelelő beállítását a Magyar Nagydíjon.
Esős futam lesz a Forma-1-es Magyar Nagydíj?
Szombatra tovább javulnak a körülmények: több napsütésre és mintegy 28 fokos csúcshőmérsékletre lehet számítani, miközben a szél is mérséklődik. A vasárnapi versenynapon azonban újra bizonytalanná válhat az időjárás, egyre nagyobb az esélye egy felhőszakadásnak.
A hőmérséklet akár a 30 fokot is elérheti, ugyanakkor az előrejelzések szerint éppen a délutáni futam idején érkezhetnek záporok,
amelyek teljesen átírhatják a stratégiai terveket – számolt be róla a vezess.hu.
Ha valóban megérkezik az eső, az a mezőny számára komoly kihívást jelenthet. A Hungaroringen legutóbb 2021-ben rendeztek emlékezetes vizes futamot: akkor a rajt utáni tömegbaleset, majd az egyautós újraindítás és Esteban Ocon meglepetésgyőzelme vonult be a Forma-1 történetébe.
A csapatok és a szurkolók ezért a hét folyamán árgus szemekkel figyelik majd a friss előrejelzéseket, hiszen néhány zápor is elég lehet ahhoz, hogy teljesen kiszámíthatatlanná váljon a 41. Magyar Nagydíj.
10 forduló után az egyéni pontversenyt a Belga Nagydíj győztese, Kimi Antonelli vezeti 204 ponttal a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (159 pont), valamint mercedeses csapattársa, George Russell (154 pont) előtt.
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