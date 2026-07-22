A mogyoródi versenyhétvége első napján viszonylag kellemes, 25 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható, gomolyfelhőkkel és élénk széllökésekkel. A szeles idő különösen a csapatoknak okozhat fejtörést, hiszen megnehezítheti az autók megfelelő beállítását a Magyar Nagydíjon.

Lando Norris nyerte a 2025-ös F1-es Magyar Nagydíjat

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Esős futam lesz a Forma-1-es Magyar Nagydíj?

Szombatra tovább javulnak a körülmények: több napsütésre és mintegy 28 fokos csúcshőmérsékletre lehet számítani, miközben a szél is mérséklődik. A vasárnapi versenynapon azonban újra bizonytalanná válhat az időjárás, egyre nagyobb az esélye egy felhőszakadásnak.

A hőmérséklet akár a 30 fokot is elérheti, ugyanakkor az előrejelzések szerint éppen a délutáni futam idején érkezhetnek záporok,

amelyek teljesen átírhatják a stratégiai terveket – számolt be róla a vezess.hu.

Ha valóban megérkezik az eső, az a mezőny számára komoly kihívást jelenthet. A Hungaroringen legutóbb 2021-ben rendeztek emlékezetes vizes futamot: akkor a rajt utáni tömegbaleset, majd az egyautós újraindítás és Esteban Ocon meglepetésgyőzelme vonult be a Forma-1 történetébe.

Drama from the start all the way to the finish line 🍿



The 2021 Hungarian Grand Prix was just wild! 😵#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Lqkh9VHIEv — Formula 1 (@F1) July 21, 2026

A csapatok és a szurkolók ezért a hét folyamán árgus szemekkel figyelik majd a friss előrejelzéseket, hiszen néhány zápor is elég lehet ahhoz, hogy teljesen kiszámíthatatlanná váljon a 41. Magyar Nagydíj.

10 forduló után az egyéni pontversenyt a Belga Nagydíj győztese, Kimi Antonelli vezeti 204 ponttal a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (159 pont), valamint mercedeses csapattársa, George Russell (154 pont) előtt.