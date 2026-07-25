Rendkívüli beavatkozásra volt szükség a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérője előtt. A Red Bull négyszeres világbajnok pilótája, Max Verstappen észrevételére reagálva a Hungaroring szakemberei a burkolati egyenetlenségeket visszalágyították és hengereléssel javították a célegyenesben. Mint arról az Origo Sport beszámolt, a pénteki első szabadedzést a Ferrari versenyzője, Charles Leclerc nyerte, míg a második gyakorláson hétszeres világbajnok csapattársa, Lewis Hamilton végzett az élen. Ezt követően panaszkodtak a Red Bullnál arra, hogy a pálya egyenetlensége zavarja az autó egyensúlyát. Az azonnali javítást követően a szombati harmadik szabadedzésen már Lando Norris futotta a legjobb időt a McLarennel. Az időmérőn pedig megint a brit világbajnok bizonyult a leggyorsabbnak.

Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíj időmérőjét

Fotó: Luca Barsali

Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíj időmérőjét

Lewis Hamilton közepes keveréken kezdte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérőjét, és állt az élre. Bár csapattársa, Charles Leclerc befutott mögé – ezt a köridőt utólag törölték, és újra neki kellett futnia. A vezetést viszont a lágy gumin futott Max Vertappen, majd Lando Norris vette át – aki meg is tartotta előnyét egészen a Q1 végéig. Az első szakasz végén Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas és Sergio Pérez búcsúztak az időmérőtől.

Az első sárga zászlóra a Q2 elejéig kellett várni, amikor Isack Hadjar forgott meg.

Ezt követően Kimi Antonelli állt az élre, de csak rövid ideig örülhetett: Hamilton szinte rögtön átvette tőle a vezetést. A második szakasz végén nagy volt a verseny, végül megint Norris bizonyult a legjobbnak – a két Ferrari előtt. Miközben újabb hat versenyző búcsúzott: Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon és Fernando Alonso.

A mindent eldöntő harmadik felvonást Hamilton kezdte a legjobban – az első két szakaszban leggyorsabb Norris előtt.

Az utolsó mért körök drámai eseményeket hoztak: a két Ferrari ugyanis nem tudott javítani – miközben Verstappen megpördülése miatt újabb sárga zászló következett. Mindebből a McLaren jött ki a legjobban, Lando Norris ugyanis még időben jött át az érintett szakaszon és mindenkinél gyorsabb kört futott – megszerezve ezzel a pole pozíciót a Hungaroringen.

A második helyről Lewis Hamilton, míg a harmadikról Charles Leclerc indulhat majd vasárnap. Utánuk Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Max Verstappen, George Russell, Isack Hadjar, Arvid Lindblad és Nico Hülkenberg a sorrend.