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A Forma–1-et a legtöbben a rajtról, az előzésekről és a dobogós ünneplésről ismerik. A 41. Magyar Nagydíjon azonban újságíróként lehetőségem nyílt bepillantani a kulisszák mögé is, ahol egészen más arcát mutatta a sportág. Olyan pillanatokat élhettem át, amelyeket a televíziós közvetítések ritkán adnak vissza, és amelyek végleg megváltoztatták a F1–ről alkotott képemet.

Amikor beléptem a Hungaroring kapuján, még nem sejtettem, hogy ez a hétvége örökre megváltoztatja azt, ahogyan a Forma–1-re tekintek. A 41. F1–es Magyar Nagydíjon újságíróként lehettem jelen, ami számomra már önmagában egy valóra vált álom volt. Néhány órával később pedig olyan emberekkel beszélgettem, akiket korábban legfeljebb a televízió képernyőjén láttam. Egy olyan világba nyertem bepillantást, amelyet a kamerák ritkán mutatnak meg, pedig az F1 talán éppen ettől igazán különleges.

Aki kilátogatott, biztosan felejthetetlen élményt nyújtott idén is a Magyar Nagydíj
Aki kilátogatott, biztosan felejthetetlen élményt nyújtott idén is a Magyar Nagydíj Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Az első csütörtök

Izgalom, gyomorgörcs és mérhetetlenül sok gondolat kavargott bennem, amikor azon a reggelen autóba ültem, és elindultam a Hungaroring felé. Az akkreditáció átvétele gyorsan és zökkenőmentesen zajlott, majd a média képviselőinek fenntartott shuttle busz vitt fel bennünket a Médiaközpontba. Már ez is meglepett: a szervezettség és az a figyelem, amellyel a sajtó munkáját segítették, lenyűgöző volt. A paddockba érve azonban minden korábbi érzés eltörpült. A többiek szerint legalább tízszer végigsétáltam a paddock utcáján. Nem siettem sehová – egyszerűen csak próbáltam magamba szívni azt a világot, amelyet addig csak a televízió képernyőjén keresztül ismertem. Közben folyamatosan kérdések jártak a fejemben: hogyan építik fel hétről hétre ezeket a hatalmas motorhome-okat? Hány ember munkája kell ahhoz, hogy egyetlen versenyhétvége ilyen tökéletesen működjön?

Aztán egyszer csak velem szemben elgurult Carlos Sainz, Fernando Alonso és Pierre Gasly – egy apró rollerrel. Egészen hétköznapi látvány volt, mégis szinte hihetetlennek tűnt. Néhány perccel később pedig elsétált mellettem a Mercedes csapatfőnöke és ügyvezető igazgatója, Toto Wolff, aki még köszönt is. Ezek azok a pillanatok, amelyekre semmilyen televíziós közvetítés nem tud felkészíteni.

A paddockban sétálva az volt az érzésem, hogy a Forma–1 szereplői sokkal emberibbek, mint amilyennek a televízió képernyőjén látszanak. Bár a világ legismertebb sportolói közé tartoznak, mégis természetesen mozogtak a paddockban, és amikor idejük engedte, szívesen megálltak egy aláírásra vagy egy közös fotóra. Persze akadtak olyan pillanatok is, amikor a versenyzők elsiettek a szurkolók mellett. Ezt azonban nehéz lenne felróni nekik. Egy versenyhétvégén minden percük be van osztva, a futam közeledtével pedig teljesen érthető, hogy már csak a feladatukra koncentrálnak. Mindezek ellenére azt tapasztaltam, hogy a legtöbben igyekeztek időt szakítani a rajongókra, és ahol lehetett, egy mosollyal, egy aláírással vagy néhány kedves szóval viszonozták azt a szeretetet, amely körülvette őket. 

Talán ez lepett meg a legjobban: a Forma–1 csillogó világa mögött olyan emberek állnak, akik a pályán kívül sokszor egészen hétköznapiak.

A nap azonban még ekkor sem ért véget. Este az Alpine hivatalos rendezvényén volt jelenésem, ahol lehetőségem nyílt beszélgetni a csapat két versenyzőjével, Pierre Gaslyval és Franco Colapintóval. Bár világsztárok álltak velem szemben, a válaszaik őszinték és közvetlenek voltak. Abban a néhány percben nem hírességekkel beszélgettem, hanem két emberrel, akik szívből válaszoltak egy újságíró kérdéseire.

Pierre Gasly és Franco Colapinto is megjelent az Alpine hivatalos rendezvényén
Pierre Gasly és Franco Colapinto is megjelent az Alpine hivatalos rendezvényén Fotó: Mediaworks

Felbőgtek a motorok a Magyar Nagydíjon

A televízió sok mindent megmutat a Forma–1-ből, de egy dolgot biztosan nem: a hangját. Már csütörtökön eszembe jutott, hogy talán nem ártana füldugót vinni, de végül úgy voltam vele: ha már itt lehetek, akkor szeretném az egészet úgy átélni, ahogy van. Vasárnap estére ugyan már éreztem a fülemben a szabadedzések és az időmérő minden egyes körét, de egy pillanatig sem bántam. A média teraszáról, közvetlenül a boxutca fölül figyelni az eseményeket egészen más élmény volt, mint a televízió előtt ülni. Lentről egyszerre több száz ember összehangolt munkája rajzolódott ki: mérnökök, szerelők, versenybírók és természetesen a pilóták. Ott értettem meg igazán, hogy a Forma–1 nem huszonkét autóról szól, hanem emberek ezreinek precíz, szinte hibátlan együttműködéséről.

Az ebédszünetben sem állt meg az élet. A több mint száz újságíró között egyszer csak helyet foglalt a közeli asztalnál Petr Pavel cseh köztársasági elnök – nem államfőként, hanem fényképezőgéppel a nyakában, fotósként. Később pedig George Lucas, a Csillagok háborúja megálmodója is feltűnt a paddockban. Nem sokkal később Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is megérkezett. Lapunknak elmondta, hogy a vasárnapi futamon már nem tud jelen lenni, mivel több NB I-es mérkőzésen is jelenése lesz. Mosolyogva azt is hozzátette, hogy bár olaszként sokan automatikusan a Ferrari szurkolójának tartják, jelenleg mégis a Mercedes fiatal tehetségének, Kimi Antonellinek drukkol.

Időmérő és a futam izgalmai

Sokan próbálták előre elmondani, mire számítsak egy Forma–1-es hétvégén, arra azonban senki sem tudott felkészíteni, milyen érzés ezt belülről átélni. Az időmérő alatt a Médiaközpont is teljesen átalakult. Mindenki egyszerre figyelte a képernyőket, szinte megállás nélkül kopogtak a billentyűzetek, majd amikor történt valami a pályán, az újságírók szinte egyszerre indultak a teraszra. Ez a ritmus ismétlődött újra és újra, egészen addig, amíg kialakult a másnapi rajtrács. 

És ha már rajtrács. A futam napjára a Hungaroring igazi fesztivállá változott. A paddockban, a pálya körül és a lelátókon is pezsgő élet fogadta az érkezőket. Néptáncegyüttesek és zenekarok gondoskodtak a hangulatról, miközben a szurkolók a kedvenc csapataik és versenyzőik színeibe öltözve várták a rajtot.

Aztán elérkezett a nagy pillanat. Az autók felgurultak a rajtrácsra, a pályát egyszerre több száz ember töltötte meg, én pedig csak figyeltem, milyen hihetetlen pontossággal és fegyelemmel végzi mindenki a saját feladatát. Ekkor értettem meg igazán, hogy a Forma–1 nem csupán egy verseny, hanem egy tökéletesen összehangolt csapatmunka. És maga a futam? A televízióban is izgalmas, de élőben egészen más dimenzió. Sokan mondják, hogy csak a rajt és az utolsó néhány kör érdekes. A Hungaroringen azonban ennek éppen az ellenkezőjét tapasztaltam. Minden körnek megvolt a maga története. A mérnökök reakciói, a szerelők feszültsége, a rádióüzenetek utáni gesztusok, a szurkolók minden egyes elhaladó autót ünneplő ovációja – ezek azok a részletek, amelyeket a televízió képernyője soha nem tud teljesen visszaadni.

A Mclaren pilótája, Lando Norris nyerte az idei Magyar Nagydíjat
A McLaren pilótája, Lando Norris nyerte az idei Magyar Nagydíjat Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A befutó előtt néhány körrel már a rajtrács mellett gyülekeztek a McLaren szerelői, akik pontosan tudták, hogy Lando Norris pályafutásának újabb győzelmére készülnek. Ahogy megláttam rajtuk az izgatottságot és az örömöt, akkor vált számomra egyértelművé: a Forma–1-ben nemcsak a pilóták nyernek, hanem mindenki, aki hónapokon át dolgozott ezért a néhány felejthetetlen pillanatért.

A Hungaroringen töltött néhány nap után egy dolog biztosan megváltozott bennem. Eddig is érdeklődve követtem a Forma–1-et, mostantól azonban egészen más szemmel fogom nézni a versenyhétvégéket. Mert már tudom, mennyi ember munkája, mennyi szervezés és mennyi láthatatlan részlet áll egy-egy futam mögött. A televízió ezeket nem tudja visszaadni – aki azonban egyszer testközelből is megtapasztalja ezt a világot, az egészen biztosan másképp tekint majd a Forma–1-re.

 

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