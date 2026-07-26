Fáradtan nyilatkozott a Forma-1-es Magyar Nagydíj győztese, Lando Norris. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, amikor már úgy tűnt, a McLaren kettős győzelmet arat a Hungaroringen, pár körrel a vége előtt Oscar Piastri autója váltóhiba miatt megállt – így a világbajnoki címvédő brit mögött a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője, Max Verstappen végzett. A harmadik pedig a Mercedes olasz pilótája, Kimi Antonelli lett. A végső győztes rendesen kimerült a végére.

Lando Norris nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Lando Norris elfáradt a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjon

Fáradt vagyok!

– fogalmazott a Magyar Nagydíjon aratott győzelme után Lando Norris, aki hiába indult az élről a Hungaroringen, csapattársa, Oscar Piastri hamar átvette tőle a vezetést.

Az első körben nem tudom, hogy mi történt, az autó hátulja folyamatosan csúszkált

– mondta a világbajnoki címvédő, aki saját elmondása szerint nem érezte magát jól az autóban az első kör alatt. Aztán viszont mindez elmúlt, sőt, úgy fogalmazott: pályafutása legjobb tempóját autózta.

Nagyon nyomtam, hogy hibára kényszerítsem Piastrit. Végül egy fantasztikus nap volt. Örülök, hogy újra itt lehetek és ismét elsőként zártam

– nyilatkozta Norris, aki hasonló teljesítményben bízik a világbajnokság hátralévő szakaszában. Kiemelte, a McLaren keményen dolgozik azon, hogy az autó minél jobb legyen.

Csak aludni akar a nyári szünetben

A brit pilóta a mezőny előtt álló nyári szünetről elmondta, ki kell élvezni minden pillanatát.

Aludni akarok

– mondta széles mosollyal az arcán Norris, hogy mit tervez a következő hetekre. Hozzátette, reméli, hogy a McLaren még erősebben tér majd vissza Zandvoortban. Az F1-es Holland Nagydíjat augusztus 21-23. között rendezik.