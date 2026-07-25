Megbüntette a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) Lewis Hamiltont, miután feltartotta Oscar Piastrit a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérőjén. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a Ferrari hétszeres világbajnok brit pilótája hiába kezdte nagyon jól a versenyhétvégét a Hungaroringen, végül lemaradt a pole pozícióról – amit Lando Norris szerzett meg a McLarennel. Sőt, végül a második rajhelyet is elveszítette.

Büntetést kapott Hamilton a Magyar Nagydíjon

Fotó: Mirkó István

Büntetést kapott Hamilton a Magyar Nagydíjon

Lewis Hamilton rögtön az időmérő után magába roskadt, és rossz döntést emlegetett a Magyar Nagydíj időmérője után. Ám nem az lett a legnagyobb problémája, hogy elsőként ment ki gyors kört futni a Q3 végén.

A Ferrari brit pilótája feltartotta a McLaren versenyzőjét, Oscar Piastrit – aki éppen az utolsó gyors körére készült a Hungaroringen.

A hétszeres világbajnok úgy vonult 18 órakor a sportfelügyelők elé, hogy a legrosszabbtól tartott. Ez pedig be is következett, miután a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) három rajthelyes büntetéssel sújtotta.

A Ferrari vállalta a felelősséget

Frédéric Vasseur csapatfőnök beismerte, hogy túl későn szóltak a brit pilótának Piastriról.

Ha történt hiba, akkor az a mi hibánk volt

– fogalmazott még a FIA döntése előtt a Ferrari csapatfőnöke.

Lewis Hamilton így végül csak az ötödik pozícióból indulhat a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj vasárnapi futamán (15:00, tv: M4 Sport). Ezzel Charles Leclerc, Kimi Antonelli és Oscar Piastri egy-egy hellyel előrébb került.