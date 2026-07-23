Minden évben óriási az érdeklődés a Forma–1-es Magyar Nagydíj iránt, a Hungaroring lelátói pedig rendszerint már jóval a versenyhétvége előtt megtelnek. Sokan persze jegy nélkül maradnak, így a pályán nem láthatják élőben kedvenceiket. Van azonban egy lehetőség, amellyel közelebb kerülhetnek a mezőny sztárjaihoz: az Origo értesülései szerint a pilóták többsége Budapest belvárosának ötcsillagos szállodáiban száll meg, ahol a rajongóknak akár egy közös fotóra vagy autogramra is lehetőségük nyílhat a Magyar Nagydíj hétvégéjén. Egy kivétel azonban akad: a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton ezúttal sem költözik belvárosi hotelbe, hanem a Hungaroringen felállított, minden igényt kielégítő motorhome-jában tölti a versenyhétvégét.

Lewis Hamilton is megérkezett a 41. Magyar Nagydíjra Fotó: GONGORA / NurPhoto

Lewis Hamilton külön "hotelt" kapott Hungaroringen

Az Origo információi szerint a Ferrari és a Red Bull versenyzői idén a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban szállnak meg. A főváros egyik legismertebb és legexkluzívabb ötcsillagos szállodája közvetlenül a Lánchíd pesti hídfőjénél, a Duna-parton található, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Budai Várra és a Dunára. A luxushotel évek óta a Forma–1-es mezőny egyik kedvelt budapesti szálláshelye. A Ferrari pilótái közül azonban csak a monacói Charles Leclerc és stábja száll meg a belvárosi luxushotelben. Csapattársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton ezúttal is a Hungaroringen kialakított, saját motorhome-jában tölti a versenyhétvégét, így nem költözik budapesti szállodába.

Ha pedig már Hamilton neve szóba került: az lapunk azt az információt kapta, hogy a világsztár párja, Kim Kardashian is Magyarországra érkezett, és a helyszínen tekintheti meg a 41. Magyar Nagydíjat.

Információink szerint a Mercedes versenyzői az új nevén Al Habtoor Palace-ben – a korábbi Ritz-Carlton szállodában – szállnak meg a Magyar Nagydíj hétvégéjén. Az Andrássy út közelében található ötcsillagos hotel a főváros egyik legismertebb luxusszállodája, így a rajongóknak itt is jó esélyük lehet összefutni a csapat tagjaival.