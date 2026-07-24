Nagy rajongója a divatnak Lewis Hamilton. A Forma-1 hétszeres világbajnoka évek óta tesz arról, hogy ne csak a pályán, hanem a paddockban is kitűnjön a többiek közül. A motorsport királykategóriájának világbajnoki küzdelmei a hétvégén a Hungaroringen folytatódnak. A Ferrari brit pilótájának – aki már meg is érkezett Magyarországra – legvadabb öltözékeiből a Magyar Nagydíjakra is rendre jutott egy-egy darab. Csokorban gyűjtöttük a róla készült képeket!
Lewis Hamilton régóta dolgozik azon, hogy ne csak a sportban, hanem a divat világában is elismerjék őt a szakértők. Teszi mindezt többek között a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén is. A brit pilóta 2007-ben versenyzett először a Hungaroringen, és azonnal nyert a McLarennel. A csapat színeiben ezt további két siker követte – 2009-ben és 2012-ben. Egy évvel később Hamilton már a Mercedes színeiben ért elsőként a célba, majd további négy győzelem fűződik a nevéhez Mogyoródon.
Ezzel a 8 győzelemmel a Hungaroing Lewis Hamilton második legeredményesebb pályája, ennél csak otthon, Silverstone-ban volt eredményesebb pályafutása során – ott 9 sikernél jár.
Azonban a Magyar Nagydíjakon is megszokhattuk, hogy a Ferrari brit versenyzője nemcsak a pályán villog, hanem viseleteivel is felhívja magára a figyelmet, az utóbbi években ugyanis többször extravagáns szettben jelent meg a paddockban.
Fotókon Lewis Hamilton Magyar Nagydíjon viselt ruhái
Mindenki azt visel, amit csak akar. Vannak emberek, akik ezt nem fogják megérteni, de ez rendben van. Reméljük, hogy egy kicsit kinyílik a látókörük, és hagyják, hogy mindenki az legyen, ami lenni akar
– nyilatkozta korábban az öltözékeivel kapcsolatban Hamilton.
Az utóbbi időben a labdarúgók ruhái osztják meg rendesen a szurkolókat. A leghíresebb ilyen szempontból talán a Barcelona francia válogatott játékosa, Jules Koundé, aki a pályán kívül, a divat világában is sztár lett. Volt, amikor földig érő kabátban, máskor magas sarkúban jelent meg, de egyszer attól sem riadt vissza, hogy egy fekete szoknyát vegyen fel, hozzá egy trikóval és egy bőrcsizmával. Magyarországon pedig legutóbb a Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik ruhája került a reflektorfénybe, amikor egy extravagáns szettben érkezett meg tavasszal Telkibe, a válogatott edzőközpontjába.