Nagy rajongója a divatnak Lewis Hamilton. A Forma-1 hétszeres világbajnoka évek óta tesz arról, hogy ne csak a pályán, hanem a paddockban is kitűnjön a többiek közül. A motorsport királykategóriájának világbajnoki küzdelmei a hétvégén a Hungaroringen folytatódnak. A Ferrari brit pilótájának – aki már meg is érkezett Magyarországra – legvadabb öltözékeiből a Magyar Nagydíjakra is rendre jutott egy-egy darab. Csokorban gyűjtöttük a róla készült képeket!

Lewis Hamiltontól már a Forma-1-es Magyar Nagydíjakon is már megszokhattuk, nemcsak a pályán villog

Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto/AFP

Lewis Hamilton régóta dolgozik azon, hogy ne csak a sportban, hanem a divat világában is elismerjék őt a szakértők. Teszi mindezt többek között a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén is. A brit pilóta 2007-ben versenyzett először a Hungaroringen, és azonnal nyert a McLarennel. A csapat színeiben ezt további két siker követte – 2009-ben és 2012-ben. Egy évvel később Hamilton már a Mercedes színeiben ért elsőként a célba, majd további négy győzelem fűződik a nevéhez Mogyoródon.

Ezzel a 8 győzelemmel a Hungaroing Lewis Hamilton második legeredményesebb pályája, ennél csak otthon, Silverstone-ban volt eredményesebb pályafutása során – ott 9 sikernél jár.

Azonban a Magyar Nagydíjakon is megszokhattuk, hogy a Ferrari brit versenyzője nemcsak a pályán villog, hanem viseleteivel is felhívja magára a figyelmet, az utóbbi években ugyanis többször extravagáns szettben jelent meg a paddockban.

Fotókon Lewis Hamilton Magyar Nagydíjon viselt ruhái