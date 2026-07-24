Baleset a Magyar Nagydíjon: összetörte az autóját az F1-es sztárpilóta – videó

A Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzésén piros zászlós megszakítás történt az Aston Martin pilótája, Lance Stroll miatt, akinek meghibásodott az autója. A második gyakorláson ideális körülmények, 23 fokos hőmérséklet – némi széllökésekkel – fogadta az F1-es mezőnyt a Hungaroringen.

Lance Stroll autója meghibásodott a Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésén

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Az Alpine pilótája a falhoz csapta az autóját

Stroll nem is gördült ki a második gyakorlásra, az autóját nagy erőkkel javították a szerelők, az Aston Martin csapatából csupán Fernando Alonso rótta a köröket a pályán. Hamar a Ferrarik ugrottak az élre, Lewis Hamiltont – akiről nemrég a Hungaroring 2-es kanyarját nevezték el – csapattársa, az első szabadedzésen leggyorsabb Charles Leclerc követte. Az egyéni vb-pontverseny éllovasa, az első gyakorlást kihagyó Kimi Antonelli csupán a hatodik helyen autózott másfél másodperces hátrányban, a fiatal olasz egyelőre messze volt az élbolytól.

Our championship leader on track for the first time today #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/GxwoblCRzH — Formula 1 (@F1) July 24, 2026

A második szabadedzés féltávjánál egyre többen lágy gumikra váltottak, melyet követően Lando Norris ugrott az élre, majd felvillant a piros zászló.

Az Alpine pilótája, Franco Colapinto az utolsó kanyarban durván kisodródott és falhoz csapta az autóját

– számára természetesen véget is ért a második etap. Az argentin versenyzőnek nem esett baja, miután kiszállt az autóból, megvitatta a versenymérnökével a történteket.

Az F1-es Magyar Nagydíj második szabadedzését Lewis Hamilton nyerte

Antonellinek a Mercedes hátsó kerekeivel támadt problémája, miközben a Ferrarik továbbra is jó tempót futottak, az élen Hamilton és Leclerc állt.

A végén ez már nem is változott, a legjobb időt a hétszeres világbajnok teljesítette csapattársa előtt,

a harmadik helyen Norris zárt, a két Mercedes meglepetésre csak az 5. és a 13. pozíciót csípte el.

A Forma-1-es Magyar Nagydíj szombaton 12.30-kor folytatódik az utolsó szabadedzéssel, az időmérő pedig 16 órakor kezdődik.